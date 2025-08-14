Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Motoristas circulando por la carretera. Nel Acebal

Investigan a un motorista por circular a 196 km/h en una carretera comarcal de Castellón

El delito de exceso de velocidad conlleva una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses

EP

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:55

El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón ha investigado a un hombre de 43 años por conducir una motocicleta a una velocidad de 196 km/h en una vía limitada a 90 km/h, en la carretera comarcal CV-15 (La Pobla de Tornesa-Vilafranca).

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado 3 de agosto, durante los habituales controles de velocidad, alcohol y drogas, informa el instituto armado.

La investigación culminó con la identificación e investigación del conductor de la motocicleta como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor con un exceso de velocidad superior al reglamentario. Las diligencias se entregaron en el juzgado de guardia de Castellón.

Según el Código Penal, el delito de exceso de velocidad conlleva una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En cualquier caso, se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Guardia Civil advierte que este tipo de conducción pone en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía. El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes mortales en las carreteras.

