Este es el precio del Dacia Sandero en agosto de 2025

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 6 de agosto 2025, 01:10 Comenta Compartir

El Dacia Sandero se ha consolidado como el vehículo favorito de los conductores españoles durante más de una década. Un estudio de CARFAX sobre los Dacia Sandero en circulación en España revela que el modelo más vendido del país tiene una edad media de solo 7 años y un bajo kilometraje, con casi el 80% de las unidades en manos de un único propietario.

Dacia posee dos variantes de Sandero. En primer lugar, el Dacia Sandero estándar, disponible desde 13.940 euros. La marca ofrece la posibilidad de financiar el vehículo con una cuota de 124 euros al mes. Ahora bien, es necesario aportar una entrada de 2.506 euros y una última cuota de 8.140 euros.

Además, este modelo presenta tres versiones alternativas con un coste un poco más elevado. El Sandero Expressión (14.790 euros), el Sandero Journey (15.790) y el Sandero Journey Go (16.190).

La segunda variante es el Dacia Sandero Stepway, 'el crossover versátil y robusto'. Cualquier interesado en este modelo lo puede adquirir desde 15.320 euros. De igual modo que en la versión básica, se puede financiar por 132 euros al mes. El que escoja esta opción debe aportar una entrada de 2.804 euros y una última cuota de 9.237 euros.

El Sandero Stepway también presenta tres versiones además de la estándar. El Stepway Expression (16.220 euros), el Stepway Expressión Go (16.450) y el Stepway Extreme Go (18.020). Además, la marca promociona la oferta 'Up & Go' para adquirir esta última versión con todo el equipamiento incluido con una entrega priorizada.

Según la Asociación Española de Fabricante de Automóviles y Camiones (ANFAC), es el coche más vendido en la primera mitad del año, con algo menos de 20.000 unidades, gracias a su excelente relación calidad-precio.