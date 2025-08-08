El colapso en Tráfico deja cinco meses de espera para las prácticas de coche

Conseguir el carnet de conducir en menos de medio año se ha convertido en un sueño inalcanzable para los alumnos valencianos. Una vez superan ... la prueba teórica quedan atrapados en una gran nube burocrática que les impide continuar el proceso. Este parón se debe, principalmente, a la escasez de examinadores y a la poca capacidad para examinar que tiene la Jefatura de Tráfico de Valencia en estos momentos.

Las listas de espera para empezar a hacer prácticas de coche en Valencia pueden durar de dos a cinco meses, según informan las autoescuelas. Los ciudadanos que ya han superado la parte de teoría tienen que estar de brazos cruzados hasta que la bolsa de alumnos preparados para examinarse se vacíe.

Ya no es cuestión de si se necesita practicar más o menos, es que las autoescuelas valencianas no pueden presentar a examen a los alumnos recién llegados hasta que no haya plazas disponibles. Es decir, primero tienen que presentarse y aprobar los alumnos que ya llevan tiempo haciendo prácticas para que ese hueco quede libre para el siguiente alumno. Esa es la razón por la que existen las listas de espera en casi todas las autoescuelas: los centros no pueden aceptar a nuevos alumnos sabiendo que tardarán meses en poder presentarlos a examen, aunque estén listos para aprobar.

«Me apunté a un intensivo para tener el carnet cuanto antes y ahora me dicen que tengo que esperar cuatro meses hasta empezar las prácticas», explica Álex, un chico de l'Horta Sud que aprobó el teórico en julio y no podrá empezar prácticas hasta final de año. Como él, muchos jóvenes se han quedado tirados y tendrán que empezar el curso sin carnet. «Contaba con el coche para ir a la universidad y ahora tendré que cambiar todos mis planes», comenta ofuscado.

Evidentemente, el cliente se enfada al escuchar el tiempo de espera, pero las autoescuelas no pueden hacer nada al respecto. No está en sus manos el número de plazas que les asignan, como tampoco lo está la cantidad de examinadores disponibles en Valencia. La única solución que pueden dar para evitar que el colapso se agrave aún más es organizar una lista de espera e ir llamando a medida que la gente vaya aprobando.

Sin embargo, algunas autoescuelas no avisan a sus clientes de que no hay capacidad para examinar inmediatamente a todos los que aprueban el teórico. Como no informan de la lista de espera, la gente se inscribe y empieza con las clases sin ser consciente de que tendrán que esperar meses hasta poder presentarse a un examen. La transparencia sobre la realidad de la situación es fundamental, ya que muchos alumnos no pueden asumir el coste de las prácticas durante tanto tiempo sin una fecha concreta de examen a la vista.