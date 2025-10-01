La trampa en la carretera de Google Maps y Waze que ha dejado a muchos conductores confundidos y multados Los cambios en las condiciones de la vía, como los límites de velocidad, no se actualizan en tiempo real en estas aplicaciones

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:13

En ocasiones, las autoridades deciden modificar los límites de velocidad de una carretera por distintos motivos. En el condado de Laois, ubicado en Irlanda, apostaron por hacer efectiva esta medida en algunos tramos concretos y este cambio se convirtió en una trampa de Google Maps y Waze.

Varios tramos de una carretera pasaron de tener un límite de 80km/h a tener uno de 60. Esto se tradujo en una gran cantidad de multas por exceso de velocidad, los conductores confiaron en la tecnología y esta les jugó una mala pasada.

La mayoría de ellos siguieron circulando a 80 km/h o a velocidades cercanas a este límite. El motivo es que los conductores se fiaron del límite que señalizaban ambas aplicaciones, el problema es que estas no se habían actualizado para mostrar el nuevo máximo de la vía.

Hay que tener en cuenta que este tipo de datos no se actualizan en tiempo real, por tanto pueden mostrar información incorrecta. Si un conductor se da cuenta de ello, puede informar del error a través de la app. Sin embargo, la corrección puede tardar varias semanas.

Cabe recordar que la señalización de la carretera siempre tiene prioridad sobre las aplicaciones. Google Maps y Waze son herramientas útiles, pero no pueden sustituir las marcas viales oficiales.

Este incidente ha puesto de relieve los peligros que tiene depender de la tecnología. Las señales de tráfico son siempre la fuente más fiable para respetar los límites de velocidad. Los conductores deberían tener esto presente para adaptar su conducción en consecuencia.