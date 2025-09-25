Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre conduce su vehículo en una imagen de archivo. Fotolia

La DGT ofrece 1.500 euros y 2 puntos extra en el carné al cumplir este requisito

El organismo ha puesto en marcha varias propuestas para aumentar la seguridad en carretera

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:04

La DGT ha lanzado una nueva campaña para premiar la conducción responsable: los Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE). Esta formación, de carácter voluntario, está dirigida tanto a quienes poseen el permiso de coche como a los conductores de ciclomotores o motocicletas.

Aquellos que completen el curso recibirán una bonificación de dos puntos en su carné, con un tope máximo de quince puntos. El temario incluye nociones avanzadas que ayudan a identificar y prevenir riesgos en carretera, a mejorar el manejo del vehículo en situaciones adversas y a reducir el consumo de combustible y emisiones contaminantes.

Eso sí, no todos pueden optar a esta formación con premio. El interesado debe aparecer en los registros de la DGT y es obligatorio que el carné esté vigente. Además, solo se puede realizar un curso por tipo de vehículo cada dos años y no se aplicará el incentivo a quienes ya hayan alcanzado los quince puntos del permiso.

Noticias relacionadas

Pere Navarro, director de la DGT: «El 8% de muertos en carretera se queda dormido. España tiene un grave problema con los horarios»

Pere Navarro, director de la DGT: «El 8% de muertos en carretera se queda dormido. España tiene un grave problema con los horarios»

Los coches que no pasen la ITV no podrán renovar el seguro tras un cambio en la ley que afecta a millones de conductores

Los coches que no pasen la ITV no podrán renovar el seguro tras un cambio en la ley que afecta a millones de conductores

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha puesto en marcha un paquete de subvenciones de entre 1.500 y 2.000 euros para facilitar la obtención del permiso de camión o autobús. Una medida que está enmarcada dentro del Plan Reconduce y que busca dar respuesta a la falta de personal en el transporte por carretera.

Podrán beneficiarse quienes ya dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y se matriculen en una autoescuela tras la entrada en vigor del Real Decreto que regula la convocatoria, aún pendiente de publicación oficial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  4. 4 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  5. 5 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9 Una sencilla prueba física de apenas 2 minutos predice la mortalidad en mayores de 45 años
  10. 10

    Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La DGT ofrece 1.500 euros y 2 puntos extra en el carné al cumplir este requisito

La DGT ofrece 1.500 euros y 2 puntos extra en el carné al cumplir este requisito