La DGT ofrece 1.500 euros y 2 puntos extra en el carné al cumplir este requisito El organismo ha puesto en marcha varias propuestas para aumentar la seguridad en carretera

Mario Lahoz Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:04

La DGT ha lanzado una nueva campaña para premiar la conducción responsable: los Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE). Esta formación, de carácter voluntario, está dirigida tanto a quienes poseen el permiso de coche como a los conductores de ciclomotores o motocicletas.

Aquellos que completen el curso recibirán una bonificación de dos puntos en su carné, con un tope máximo de quince puntos. El temario incluye nociones avanzadas que ayudan a identificar y prevenir riesgos en carretera, a mejorar el manejo del vehículo en situaciones adversas y a reducir el consumo de combustible y emisiones contaminantes.

Eso sí, no todos pueden optar a esta formación con premio. El interesado debe aparecer en los registros de la DGT y es obligatorio que el carné esté vigente. Además, solo se puede realizar un curso por tipo de vehículo cada dos años y no se aplicará el incentivo a quienes ya hayan alcanzado los quince puntos del permiso.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha puesto en marcha un paquete de subvenciones de entre 1.500 y 2.000 euros para facilitar la obtención del permiso de camión o autobús. Una medida que está enmarcada dentro del Plan Reconduce y que busca dar respuesta a la falta de personal en el transporte por carretera.

Podrán beneficiarse quienes ya dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y se matriculen en una autoescuela tras la entrada en vigor del Real Decreto que regula la convocatoria, aún pendiente de publicación oficial.