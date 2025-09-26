La DGT compra el nuevo radar remolque: en los tres primeros días puso 10.000 multas Inicialmente empezaron a funcionar en las vías catalanas y son capaces de poner 20 multas por minuto

La DGT ha comenzado a implantar este año 2025 un nuevo radar en las carreteras españolas. Llega procedente de Francia y en los tres primeros días de funcionamiento puso 10.000 multas. Inicialmente se instalaron en carreteras de Cataluña, pero tras el verano ya han sido vistas en otras zonas de España, como en Laz Rozas (Madrid).

Estos radares son móviles, llevan ruedas y se pueden desplazar simplemente enganchándolos en la bola del coche, como cualquier otro remolque. De ahí su nombre. Y su objetivo El objetivo de estos nuevos radares es «reducir la siniestralidad en las carreteras», según anunció la Generalitat Catalana cuando los implantó en sus carreteras.

20 multas por minuto

Según explica el RACE, «están hechos a prueba de vandalismo», utilizan tecnología láser y cada radar puede controlar a la vez los vehículos que circulan por diferentes carriles. De hecho, pueden llegar a poner 20 multas por minuto. Tiene conexión a Internet a través de Wi-Fi, lo que permite una gestión instantánea de las sanciones cometidas por los conductores, sin necesidad de que esté presente un agente de tráfico.

Además, no necesitan de una conexión eléctrica externa, ya que utiliza unas baterías que pueden suministrar de energía al radar remolque durante más de una semana.

Dónde se pusieron los primeros

El Servicio Catalán de Tráfico anunció en noviembre de 2024 la instalación de los dos primeros radares remolque en la C-31 (kilómetro 196, en Bellvitge, sentido Castelldefels) y en la AP-7 (kilómetro 141, en Santa Perpetua de Mogoda, sentido Tarragona), dos tramos en los que de forma habitual se registra una accidentalidad elevada. Según los datos del SCT, durante los tres primeros días de funcionamiento estos radares remolque controlaron el paso de 65.120 vehículos de los que casi 10.000 fueron sancionados por exceso de velocidad.

Posteriormente se instalaron dos más en vías interurbanas de Cataluña, según las necesidades y las circunstancias del momento, y ya se ha anunciado que el objetivo es alcanzar los 26 radares remolque en 2026.