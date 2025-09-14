Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Radar de velocidad. Carlos Espeso

Esto es lo que ocurre si recibes una multa de tráfico fuera de España

Algunos países tienen convenios para la transmisión de datos de forma recíproca

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:26

Las multas de tráfico están a la orden del día. Miles de conductores cometen infracciones al volante por diferentes motivos como son el exceso de velocidad, circular mirando el móvil o bajo los efectos del alcohol. En España, el máximo organismo que regula y controla estas infracciones es la DGT.

Dicha entidad se encarga de redactar y enviar las multas correspondientes a los infractores. Ahora bien, ¿Qué ocurre si te sancionan fuera de tu país de origen?

Cuando te ponen una multa en el extranjero, habitualmente recibes una notificación en tu domicilio y, sobre todo en países de la Unión Europea, estás obligado a pagarla ya que existe cooperación internacional para el cobro de sanciones.

Conviene no ignorar la notificación porque el importe puede incrementarse con recargos automáticos, y tienes la posibilidad de recurrir si crees que la sanción es injusta, pero deberás respetar los plazos y normas del país donde ocurrió la infracción.

En caso de no pagar y regresar al país emisor, pueden exigirte el pago en la frontera e incluso impedirte la entrada si la infracción es grave. Por otro lado, si el vehículo fue alquilado, la empresa podría cobrarte una penalización adicional y facilitar tus datos a las autoridades locales.

Según explica la propia DGT, dentro de la UE, existen convenios e iniciativas que buscan la unificación de criterios y facilitar la conducción de sus ciudadanos dentro de la Unión.

Si decides no abonar la multa, en algunos casos, sobre todo fuera de la UE, el país emisor puede abrir un proceso judicial, aunque los embargos en cuentas extranjeras no son habituales. Los impagos pueden afectar futuros trámites si viajas de nuevo o intentas conducir en ese país.

Por tanto, lo más aconsejable es responder a la notificación, revisar bien toda la información y optar por el pago o el recurso, según convenga cada situación.

