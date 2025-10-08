Los dos 'regalos' de Navidad y Reyes de 30 a 50 euros que van a llegar a miles de hogares en 2026 El cambio en la legislación obliga a millones de personas a adquirir nuevos productos con la llegada del próximo año

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:07 Comenta Compartir

Dos cambios legislativos que entran en vigor el 1 de enero de 2026 van a provocar que este año Papá Noel y los Reyes Magos traigan algo más que libros, ropa o tecnología. A partir del próximo año será obligatorio tener un seguro para los patinetes eléctricos y llevar una luz de emergencia V-16 en lugar de los tradicionales triángulos, y no tenerlos puede conllevar multas para los dueños de patinetes y conductores, respectivamente.

Patinetes eléctricos

Los patinetes eléctricos deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, igual que los coches o motos, para cubrir los daños que puedan causar a terceros. Aunque aún no se ha concretado el precio medio, la variedad de ofertas en las aseguradoras ronda entre los 20 y los 50 euros anuales, dependiendo del modelo y de las coberturas. Además, será necesario que el patinete esté homologado por la DGT, algo que ya se exige para los nuevos modelos.

La Ley 5/2025, de 24 de julio, que modificó el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, exige a los propietarios de vehículos de movilidad personal una responsabilidad que hasta la fecha no tenían. Esta obligación afecta a los vehículos personales ligeros, que son definidos como «los vehículos que circulan por suelo mediante una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 25 km/h, si su peso es inferior a 25 kg, o una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 14 km por hora, si su peso es superior a 25 kg. Solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado».

Como el fin de esta obligación es garantizar la cobertura de las indemnizaciones por los daños personales y materiales a los perjudicados por accidentes en los que intervengan este tipo de vehículos, quien no suscriba una póliza se enfrentará a multas y sanciones.

Sanciones y multas

El artículo 3 establece que el incumplimiento de la obligación lleva aparejada la prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados, así como el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro.

Además, los patinetes eléctricos sin asegurar se enfrentan a sanciones pecuniarias que serán «un tercio de las establecidas en el artículo 3.1.c)», es decir, un 33% de lo fijado para el resto de vehículos a motor, que están establecidas entre 601 y 3.005 euros de multa, graduada según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción.

Por lo tanto, la multa que tendrá que pagar el conductor de un patinete eléctrico no asegurado oscilará entre los 200 y los 1.002 euros, en función de lo establecido anteriormente.

Según el RACE, hay unos 700.000 patinetes eléctricos en España, aunque otras fuentes citan cifras mucho mayores. Por ejemplo, la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP) habla de entre 3 a 6 millones de patinetes eléctricos en circulación y algunos elevan la cifra hasta los 7'5 millones de personas que se mueven con este tipo de vehículo eléctrico.

Baliza V-16

La segunda novedad afecta a todos los vehículos de motor. Desde el 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia quedarán prohibidos y deberán sustituirse por la baliza luminosa V-16, un dispositivo que se coloca sobre el techo del coche y emite una luz intermitente visible a un kilómetro. Su ventaja es que puede activarse sin salir del vehículo, aumentando la seguridad del conductor.

El precio medio de la baliza V-16 homologada ronda los 35-45 €, con algunas opciones avanzadas que se elevan por encima de los 150 euros. Según Unespa, a cierre de 2024 había 33.976.611 vehículos asegurados en España, una cifra que ya supera los 34 millones en el año 2025.

Multas

La luz V16 tiene una doble función, por un lado, permite señalizar una avería o incidente sin necesidad de bajar a colocar los triángulos de emergencia (lo que evita atropellos) y por otro se comunica con la DGT localizando el lugar del problema para enviar asistencia, pues permite geolocalizar el vehículo.

El aparato es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

La OCU advierte ya de que las multas que pondrá la DGT desde enero a quienes lleven aún triángulos de emergencia o balizas V16 no homologadas será de 80 euros. En caso de sufrir una emergencia y no hacer uso de las balizas V16, la sanción ascendería a 200 euros.