La multa por no llevar la baliza de emergencia V-16 en el coche a partir del 1 de enero Los dispositivos de preseñalización de peligro serán obligatorios desde el año próximo

María Gardó Valencia Domingo, 5 de octubre 2025, 15:14 Comenta Compartir

Quedan menos de tres meses para que termine el año y muchos conductores aún no son conocedores del dispositivo que será obligatorio llevar a partir del 1 de enero de 2026. La luz V16 tiene una doble función, por un lado, permite señalizar una avería o incidente sin necesidad de bajar a colocar los triángulos de emergencia (lo que evita atropellos) y por otro se comunica con la DGT localizando el lugar del problema para enviar asistencia, pues permite geolocalizar el vehículo.

El aparato es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Estas balizas son fáciles de encontrar en supermercados, hipermercados y grandes almacenes, pero no todos los dispositivos a la venta están certificados y cumplirán la normativa el próximo año. Es importante comprobar que están homologados.

La OCU advierte ya de que las multas desde enero a quienes lleven aún triángulos de emergencia o balizas V16 no homologadas será ya de 80 euros por parte de la DGT. El caso de sufrir una emergencia y no hacer uso de las balizas V16, la sanción ascendería a 200 euros.