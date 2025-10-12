Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana un premiazo de 1.248.450,19 euros con la Primitiva de este sábado
Pareja de pensionistas pasea por una calle peatonal. Fotolia

La justicia anula la liquidación a dos jubilados que comenzaban a cobrar su pensión y Hacienda les exigía 53.380,02 euros de IRPF

El tribunal determinó que, en este caso, las pensiones se consideran rentas públicas o de organismos internacionales no sujetos a tributación

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:19

Comenta

Todo empieza en 2017, cuando dos jubilados residentes en España empiezan a cobrar sus pensiónes de jubilación procedentes de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Reino Unido.

La Agencia Tributaria, al revisar sus declaraciones de la renta, procedió a reclamar el pago de 53.280,02 euros al considerar que ambas pensiones debían tributar en el IRPF como rendimientos del trabajo.

Ante esta situación, la pareja decidió recurrir a los tribunales para solicitar la anulación de la liquidación, ya que explicaban que sus pensiones estaban amparadas en convenios internacionales firmados por España.

Según su interpretación, ambos tratados reconocen la exención fiscal de las prestaciones derivadas de organismos internacionales o de empleos públicos extranjeros. Al llegar a los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los jubilados y anuló la liquidación de 53.280,02 euros solicitada por Hacienda.

Noticias relacionadas

El viaje más barato del Imserso se empieza a vender desde el 6 de octubre

El viaje más barato del Imserso se empieza a vender desde el 6 de octubre

Los jubilados que cobran 2.907,7 euros de pensión cada mes

Los jubilados que cobran 2.907,7 euros de pensión cada mes

En su sentencia, explicó que el artículo 16 del Convenio de la OMT «establece la exención de todo impuesto sobre los sueldos y prestaciones que reciban de la Organización», entendiendo que el término 'prestaciones' también incluye la pensión de jubilación.

Es decir, el tribunal considera que ambas prestaciones están exentas de IRPF, ya que proceden de organismos internacionales y de empleos público extranjeros amparados por convenios internacionales suscritos por España.

En cuanto a la pensión británica, el tribunal confirmó que el demandante había trabajado como funcionario en el Ministerio de Comercio e Industria del reino Unido, lo que le daba derecho a una pensión pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 110 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  4. 4 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  5. 5 Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes
  6. 6 Alerta en Aldaia: una tromba de 80 litros pone en jaque el barranco de la Saleta
  7. 7 La tormenta descarga con mucha fuerza en la noche de este sábado en Valencia ciudad
  8. 8 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  9. 9

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  10. 10

    Las joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La justicia anula la liquidación a dos jubilados que comenzaban a cobrar su pensión y Hacienda les exigía 53.380,02 euros de IRPF

La justicia anula la liquidación a dos jubilados que comenzaban a cobrar su pensión y Hacienda les exigía 53.380,02 euros de IRPF