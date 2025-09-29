La Seguridad Social paga una pensión media de jubilación de 1.508,7 euros al mes y 650 euros menos a los autónomos En el Régimen General se eleva hasta los 1.667,6 euros mensuales, frente a los 1.010,9 del Régimen de Autónomos

Acceso de la delegación provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Alicante, en una imagen de archivo.

La 'Encuesta 2025 sobre pensiones y educación financiera' elaborado por Funcas desvela que sólo un 18% de españoles sabe si la pensión media o la de jubilación están por encima o debajo del salario mínimo. Existe una ignorancia generalizada que ha preocupado mucho a los autores que han realizado el estudio. «La sociedad difícilmente puede participar en un debate de pensiones si no se eleva su nivel de conocimiento sobre la cuestión», advierten desde Funcas. Y coincidiendo con este informe, la Seguridad Social ha publicado los datos de pensiones del mes de septiembre, que explica a los ciudadanos precisamente cual es el importe de cada una de las pensiones y la variación con respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior.

La pensión media del sistema alcanza en septiembre de 2025 los 1.313,97 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.508,7 euros mensuales.

En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.667,6 euros mensuales, frente a los 1.010,9 euros al mes del Régimen de Autónomos. Asimismo, la pensión media de viudedad alcanzó en agosto los 936,3 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95% son mujeres.

En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.907,7 euros al mes, la más alta del sistema por término medio, y en el del Mar, de 1.671,8 euros.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en agosto (último dato disponible) a 1.639,1 euros de media y en el Régimen General alcanzó los 1.753,2 euros mensuales.

Cuantía media de las pensiones en septiembre de 2025

Así, el listado de la pensión media en septiembre de 2025 queda así:

• Pensión media del sistema: 1.313,97 euros mensuales

• Pensión media de jubilación: 1.508,7 euros mensuales

• Pensión media de jubilación en el Régimen General: 1.667,6 euros mensuales

• Pensión media de jubilación en el Régimen de Autónomos: 1.010,9 euros mensuales

• Pensión media de viudedad: 936,3 euros

• Pensión media más alta (Minería del Carbón): 2.907,7 euros al mes

• Pensión media de las nuevas altas: 1.639,1 euros de media

Cuantía mínima de las pensiones en 2025

• Titulares con 65 años o más:

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 829,70 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 874,10 euros mensuales.

• Titulares menores de 65 años:

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 772,90 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 817,70 euros mensuales.

• Gran invalidez:

- Con cónyuge a cargo: 1.690,70 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 1.244,50 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 1.311,10 euros mensuales.

Pensiones mínimas de incapacidad permanente

Se verán beneficiadas 138.000 prestaciones de incapacidad permanente, con las siguientes cuantías provisionales:

• Gran invalidez:

- Con cónyuge a cargo: 1.690,70 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 1.244,50 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 1.311,10 euros mensuales.

• Absoluta:

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 829,70 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 874,10 euros mensuales.

• Total (de 60 a 64 años):

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 772,90 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 817,70 euros mensuales.

• Derivada de enfermedad común (menor de 60 años):

- Con cónyuge a cargo: 644,30 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 638,80 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 644,30 euros mensuales.

Pensiones de viudedad

Alrededor de 581.000 pensiones de viudedad también recibirán un aumento, siendo las siguientes cantidades provisionales:

• Titular con cargas familiares: 1.127,20 euros mensuales.

• Titular con 65 años o más o con discapacidad superior al 65%: 874,10 euros mensuales.

• Titular entre 60 y 64 años: 817,70 euros mensuales.

• Titular menor de 60 años sin cargas: 662,20 euros mensuales.

Pensiones de orfandad, en favor de familiares y otras prestaciones

Las pensiones mínimas por orfandad se prevén en 267,40 euros al mes, beneficiando a aproximadamente 144.725 personas.

• En el caso de las pensiones en favor de familiares, el importe estimado también será de 267,40 euros mensuales, llegando a 22.751 beneficiarios.

• El proyecto de la Seguridad Social incluye otras prestaciones que incorporarán complementos a mínimos, afectando a unos 7.045 casos.

• Las pensiones bajo el régimen SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) tendrán una cuantía mensual estimada de 551,40 euros, beneficiando a unas 206.579 personas.