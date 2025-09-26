Los jubilados que cobran 2.907,7 euros de pensión cada mes La pensión media de viudedad asciende a 936,3 euros en España, según los datos publicados por la Seguridad Social este mes de septiembre

Nacho Ortega Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:44 | Actualizado 11:54h.

La Seguridad Social ha publicado los datos de las pensiones en septiembre en España, que dejan una subida que permite a algunos jubilados cobrar más de 2.907,7 euros de media y que eleva la pensión de viudedad hasta cerca de los 936,3 euros, mucho menos del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 14 pagas de 1.184 euros.

El organismo ha abonado en septiembre un total de 10.379.303 pensiones, casi un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas (un 1,5% más que en septiembre del año pasado), con una nómina que asciende a 13.638 millones de euros este mes y que comprende las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión media del sistema alcanzó los 1.313,97 euros mensuales en septiembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en septiembre en 1.508,7 euros mensuales, un 4,35% más que en igual mes de 2024. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

La pensión media de jubilación y de viudedad

En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.667,6 euros mensuales, frente a los 1.010,9 euros al mes del Régimen de Autónomos. Asimismo, la pensión media de viudedad alcanzó en agosto los 936,3 euros mensuales. Esta pensión es la principal prestación para 1,5 millones de personas, de las que casi el 96% son mujeres.

La pensión media más alta

En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.907,7 euros al mes, la más alta del sistema por término medio, y en el del Mar, de 1.671,8 euros.

Los pensionistas de la minería del carbón son los que tienen la pensión media más alta del país. Se trata de trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios en actividades como la extracción de carbón en minas subterráneas, la explotación de carbón a cielo abierto, la fabricación de aglomerados de carbón mineral, los hornos de producción de cok (salvo los pertenecientes a la industria siderometalúrgica), el transporte fluvial de carbón, la investigación, reconocimiento y escogida de carbón de escombreras y aprovechamiento de carbones y aguas residuales carbonosas o, por último, en actividades complementarias de las anteriores.

A los trabajadores de la minería del carbón, tradicionalmente vinculados a actividades que se desarrollan en situaciones de peligrosidad y toxicidadse les reconoce las prestaciones en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la Seguridad Social, aunque con ciertas particularidades, relacionadas con la edad de jubilación o la invalidez.

Nuevas altas

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en agosto (último dato disponible) a 1.639,1 euros de media y en el Régimen General alcanzó los 1.753,2 euros mensuales. Según Seguridad Social, en los ocho primeros meses del año (últimos datos disponibles), se registraron 241.188 nuevas altas de pensiones de jubilación, de las que el 11,3% eran jubilaciones demoradas, más del doble que en 2019 (4,8%).

Retraso de la edad de jubilación En total, el 72,8% de las altas se producen a la edad ordinaria de retiro o posteriormente, lo que supone 13 puntos más que en 2019. El Ministerio resalta que esta evolución es consecuencia de los incentivos de demora puestos en marcha en 2022 para aproximar la edad de acceso a la jubilación a la edad legal, así como a la reforma de la jubilación anticipada. De hecho, las jubilaciones anticipadas muestran un retroceso del 12,8% en los últimos seis años y sólo representan el 27,2% del total de nuevas jubilaciones, de acuerdo con los datos del Ministerio. Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

Tiempo de resolución de expedientes

La media de tiempo de resolución de los expedientes en agosto (último dato disponible) fue de 9,4 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,5 días en el caso de las pensiones de viudedad. El plazo máximo legal de resolución de estos procedimientos es de 90 días en ambos tipos de pensión.

Complemento de brecha de género

Según el Ministerio, 1.143.657 pensiones contaban en septiembre con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 85% de sus titulares eran mujeres (972.493). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 75,2 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24,7% corresponde a pensionistas con un hijo (282.370); el 47,9% de los beneficiarios tiene dos hijos (547.827); el 18,2% lo percibe por tres hijos (208.025), y por cuatro hijos lo cobra el 9,2% (104.435).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija al mes por hijo, desde el primero. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Clases pasivas

La nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.674,9 millones de euros en el mes de agosto (último dato disponible), un 6% más que en igual mes de 2024. El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor a cierre de agosto era de 725.631, un 2% más que en igual mes del año pasado.