Cómo será el nuevo cálculo de la jubilación en 2026: «No perjudicará a los nuevos pensionistas» A todos los trabajadores que se quieran jubilar a partir de 2026 les interesa conocer estas novedades

Mar Georga Martes, 16 de septiembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

La forma de calcular la cuantía de las pensiones de jubilación va a sufrir un gran cambio en el próximo año. A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor el nuevo método dual para calcular la pensión de jubilación, por lo que el trabajador tendrá dos opciones de cálculo, pudiendo elegir la alternativa más beneficiosa.

Esta modificación, que busca modernizar el sistema de pensiones español, es consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2023. El objetivo es, según la Seguridad Social, proteger a todos aquellos trabajadores que cuenten con carreras más inestables, sin que ello perjudique a los que tienen trayectorias laborales más lineales.

Los ciudadanos podrán escoger la opción que más les beneficie

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ha querido aclarar, a través de un vídeo en YouTube, en qué consiste esta modificación. «Este nuevo sistema dual de cálculo no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas, ya que se le resolverá la pensión teniendo en cuenta la fórmula más beneficiosa«, destaca.

Es decir, esta modificación en el cálculo de la jubilación no afectará a todos aquellos futuros pensionistas que no se vean beneficiados por el nuevo sistema, ya que en su caso podrán seguir optando al cálculo tradicional. La finalidad de esta novedad no es otra que la de facilitar el acceso a la jubilación a todas aquellas personas que hayan visto su carrera laboral interrumpida.

Nuevo cálculo para la jubilación a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la Seguridad Social ofrecerá una doble opción para el trabajador, con el objetivo de aminorar las lagunas de cotización:

1. La fórmula actual: se calcula la media de las cotizaciones de los últimos 25 años. Este método sigue siendo el más beneficioso para los trabajadores con trayectorias laborales estables, y con cotizaciones altas en los últimos años.

2. El nuevo modelo: Se calcula la media de los últimos 29 años, descartando las 24 peores mensualidades (lo que equivale a dos años). Este método puede beneficiar a todos aquellos que posean carreras más irregulares o con periodos de cotizaciones más bajas.

Tal y como explica Alfonso Muñoz, la Seguridad Social realizará este doble cálculo de manera automática. Se aplicará el método que resulte más beneficioso para el pensionista, sin que el trabajador tenga que llevar a cabo este cálculo, ni preocuparse por tener que elegir entre una opción u otra.