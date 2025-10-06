Los 20 municipios valencianos más ricos según Hacienda La Agencia Tributaria publica la estadística de los declarantes de IRPF por localidades de más de 1.000 habitantes

Andoni Torres Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 21:29 | Actualizado 22:40h.

Son sólo números. Pero también datos que permiten hacer una foto fija, casi una radiografía económica y social de España. La Agencia Tributaria ha publicado las estadísticas de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes, que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta media en cada localidad. Es decir, la riqueza teórica de los vecinos de cada municipio, en este caso, en el año 2023.

A nadie sorprende ya que Pozuelo de Alarcón (Madrid) se coloque (por quinto año consecutivo) como el municipio más rico de España, con una renta bruta media declarada de 88.011 euros. Sólo dos localidades de la Comunitat Valenciana han logrado situarse entre las 25 más ricas del país, a una distancia considerable de los primeros puestos. Se trata de Se trata de Aigües en Alicante (8º posición total) y Rocafort en Valencia (17 del ranking nacional).

Los 10 municipios más ricos de la Comunitat Valenciana

De los diez municipios más ricos de la Comunitat, ocho se encuentran en la provincia de Valencia, uno en Alicante y uno en Castellón:

1. Aigües (Alicante): 60.883 euros (renta bruta media declarada en 2023). Posición nacional: 8º.

2. Rocafort (Valencia): 55.901 euros. Posición nacional: 17º.

3. Corbera (Valencia): 52.160 euros. Posición nacional: 22º.

4. Godella (Valencia): 45.318 euros. Posición nacional: 43º.

5. Bétera (Valencia): 43.485 euros. Posición nacional: 52º.

6. Benicàssim (Castellón): 43.416 euros. Posición nacional: 53º.

7. San Antonio de Benagéber (Valencia): 43.093 euros. Posición nacional: 57º.

8. l'Eliana (Valencia): 42.759 euros. Posición nacional: 59º.

9. Alboraia (Valencia): 37.142 euros. Posición nacional: 148º.

10. Puçol (Valencia): 36.364 euros. Posición nacional: 168º.

Municipios más ricos: del 10 al 20*

*Renta bruta media declarada.

11. Canet En Berenguer (Valencia): 34.702 euros. Posición nacional: 243º.

12. El Puig de Santa María (Valencia): 34.646 euros. Posición nacional: 244º.

13. Valencia (capital): 34.355 euros. Posición nacional: 258º.

14. Vinalesa (Valencia): 33.243 euros. Posición nacional: 319º.

15. Chiva (Valencia): 32.622 euros. Posición nacional: 369º.

16. Gilet (Valencia): 32.519 euros. Posición nacional: 377º.

17. Paterna (Valencia): 32.441 euros. Posición nacional: 384º.

18. Borriol (Castellón): 32.279 euros. Posición nacional: 397º.

19. Riba-roja de Túria (Valencia): 32.248 euros. Posición nacional: 400º.

20. La Pobla de Vallbona (Valencia): 32.239 euros. Posición nacional: 402º.

Así, Aigües, en la provincia de Alicante, se posiciona como el municipio valenciano con mayor renta bruta media declarada en el año 2023 con 60.883 euros (8º en el ranking nacional). Se trata de una pequeña localidad de sólo 1.189 habitantes donde se realizaron 492 declaraciones. La población ha crecido en Aigües a un ritmo relativamente alto en las últimas décadas, por la construcción de nuevos chalets y urbanizaciones que atraen a ciudadanos extranjeros, sobre todo jubilados europeos.

En el conjunto de España, en el año 2023 la renta bruta media ascendió a 31.333 euros, con un crecimiento del 3%.

En la cola del ranking figura como el municipio de menor renta de España Benamargosa (Málaga), con una renta bruta media de 13.831 euros. En la Comunitat, el último puesto lo ocupa Venta del Moro (Valencia), con 17.861 euros