El aviso del Banco de España sobre la retirada de algunos billetes en efectivo La entidad aclara cuál es el dinero que sí está eliminando del mercado

Tamara Villena Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 23:53

El dinero en efectivo sigue formando parte de nuestra vida, por mucho que no pasemos ya tan a menudo por el cajero o estemos algunos días sin ni siquiera pagar en metálico. Las tarjetas y los dispositivos de pago contactless hacen que la mayoría de transacciones se realicen de forma mucho más sencilla y rápida con tan solo acercarnos al datáfono, pero la realidad es que sigue siendo conveniente llevar dinero 'suelto' encima. Nunca se sabe si puedes quedarte sin batería en el móvil, perder la tarjeta o directamente que en el establecimiento donde estés comprando no admitan pagos virtuales sin un importe mínimo.

También son muchos quienes se aferran al efectivo y siguen haciendo la gran mayoría de sus pagos con este método, que sigue siendo vigilado muy de cerca por Hacienda en su afán de poner coto a la economía sumergida. Para ello, suele contar con la ayuda de los bancos, que deben informar a la Agencia Tributaria si detectan ciertos movimientos considerados como sospechosos por el fisco.

Pero el dinero en efectivo, además de estar bajo la vigilancia de Hacienda, también está en el punto de mira de los delincuentes. Las estafas a día de hoy van más allá de un tirón de bolso o de dejarte vacía de billetes la cartera, porque hay múltiples timos vía internet que pretenden confundir a los usuarios para hacerse con su dinero. El propio Banco de España ha alertado en su portal electrónico sobre una de estas estafas: «¿Has leído que algunos billetes van a perder su valor o que van a ser retirados? No te alarmes, aunque lo hayas visto en redes o en algún medio digital», avisan.

«Con cierta frecuencia, se publican bulos con apariencia de noticia veraces, pero son absolutamente falsas, sin ningún anclaje en la realidad», empieza la entidad. «Encabezadas con titulares muy sensacionalistas en los que se advierte de que el Banco de España va a retirar ciertos billetes o monedas porque van a dejar de ser válidos. Buscan que las personas pinchen en la noticia, atraídas por el impacto del titular», explican.

«Uno de estos bulos, que suele repetirse con frecuencia, es que el Banco de España va a retirar algunos billetes o monedas, e incluso dan una fecha para ello», avanzan desde el Banco de España, que aclara que «trabaja a diario para que el dinero en efectivo que llega a tus manos tenga la máxima calidad».

El organismo procede a detallar cuáles son los billetes que sí retiran de la circulación: «Cuando los billetes y monedas llegan a nosotros a través de los bancos, retiramos de la circulación los que están deteriorados -todos aquellos que estén manchados o estropeados- y los sustituimos por otros nuevos. También cambiamos los billetes o monedas deteriorados o dañados a los ciudadanos que los traen a nuestras ventanillas», puntualizan.

Una información tras la que el Banco de España recuerda: «Se puede pagar con absoluta normalidad con todos los billetes y monedas que están en circulación en la actualidad. Si tienes algún billete desgastado, no pierde su valor».