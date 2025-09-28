Carlos Galán, experto en finanzas: «Tómate el dinero que quieras ahorrar como si fuera una factura» El profesional en educación financiera ofrece las pautas necesarias para aprender a gestionar el dinero

Ahorrar dinero puede resultar, en ocasiones, una misión casi imposible. Con la subida generalizada de los precios, cada vez resulta más difícil hacer las cuentas al final del mes. No obstante, en un panorama como este, la habilidad de organizar y gestionar el dinero alberga una mayor importancia, en tanto que puede marcar la diferencia.

Primer consejo: Cada mes, apartar un porcentaje del sueldo recibido

El experto en finanzas Carlos Galán ha ofrecido una serie de pautas con el objetivo de ayudar a los usuarios a ser más eficientes a la hora de manejar su propio dinero. Su primer consejo es el siguiente: «Para mí, lo más inteligente que uno puede hacer cuando cobra su nómina es, automáticamente, el dinero que quiere invertir separarlo, que no lo vea en su cuenta».

Para optimizar este paso, el experto en educación financiera recomienda que se programe una transferencia automática cada mes, de modo que funcione como si de cualquier otro gasto se tratase. La razón de esta medida es que, en palabras del profesional, las personas tienden a gastarse todo el dinero que tienen disponible, por lo que si no se tiene ese dinero a mano, no se podrá gastar en caprichos. «A mí me gusta llamarlo 'la factura de tu futuro y de tu jubilación'. Tómatelo como si fuera una factura», aclara.

Segundo consejo: Elaborar un Excel

El siguiente paso es elaborar un Excel en el que se detallen todos los gastos y pagos que se realizan cada mes. En otra columna, junto a cada pago, se valorará en una escala del 1 al 10 cuál es el beneficio que realmente aporta. «Del 1 al 10, este gasto, ¿cuánto me ha beneficiado? ¿Cuánta felicidad me ha dado? No hace falta hacerlo cada mes, pero está bien para sacar este tipo de conclusiones», explica Carlos Galán.

El objetivo de esta columna extra no es otro que el de identificar cuáles de esos gastos son realmente útiles en cuanto mejoran la calidad de vida. En caso contrario, este ejercicio permitirá conocer cuáles son caprichos superfluos que no mejoran ni facilitan la rutina diaria, por lo que son completamente prescindibles. En cuanto a la fecha en la que realiza este Excel y su revisión, señala que siempre lo hace el día 5 de cada mes, respecto al mes anterior.