Jon Hernández, experto en Inteligencia Artificial: «En dos años si no eres fluido en IA estás fuera del mercado laboral»

La Inteligencia Artificial ha irrumpido en nuestras vidas y poco a poco se está convirtiendo en una herramienta fundamental en nuestro día a día. Son muchas las personas que utilizan de forma habitual aplicaciones como ChatGPT, a la que recurren para preguntar cuestiones de todo tipo que anteriormente consultaban en Internet.

Pero su influencia, según los expertos, puede ser todavía más determinante. En este sentido, el divulgador de IA Jon Hernández charlaba con Uri Sabat en el pódcast 'La fórmula del éxito', y apuntaba la importancia que puede tener a nivel laboral dentro de unos años.

«Yo creo que en dos años pueden cambiar mucho las cosas. Hasta el punto de que, en 2 años, yo creo que aquella persona que no sea fluida en inteligencia artificial está fuera del mercado laboral. Eso en España, ya no te digo a nivel de otros sitios donde igual es antes. Yo creo que, a día de hoy, la suerte que tienes si tú no sabes de inteligencia artificial es que tu jefe sabe menos que tú. Si tu jefe supiese lo que yo sé, ya te habría reemplazado», señalaba.

Por otro lado, recordaba que todavía existe muchas empresas que todavía no se han adaptado a los nuevos tiempos: «Creo que, evidentemente, la inteligencia artificial va mejorando muy rápido y va a cambiar mucho las cosas en los próximos meses o años. Pero me he dado cuenta de que, a pesar de que las cosas cambien, falta la adopción. A día de hoy aún estamos viendo gente que no ha adoptado Excel. Empresas que van con albaranes manuales. Es tristísimo, pero es así».

Y volvió a incidir en esa idea: «Entonces, entiendo que por mucho que la tecnología llegue y que sea mejor y que sea efectiva, falta la parte de adopción. Por costes, por cultura empresarial, porque tu jefe es un dinosaurio... Por lo que sea. Con lo cual, yo tenía la sensación de que probablemente en el mercado laboral se iba a hacer una disrupción mucho más rápida, que a día de hoy ya estaríamos en una situación donde todo el mundo estaría utilizando ya IA en el trabajo porque no tenía sentido no utilizarla».

Por último, indica que si no dominas la inteligencia artificial, en un futuro no encontrarás trabajo: «Y, en cambio, lo que estoy viendo es que va un poquito más despacio de lo que yo pensaba, porque las empresas tienen que adoptarlo. Eso no quiere decir que no venga, quiere decir que lleva más tiempo que se expanda. Entonces, en 2 años yo creo que estaremos en un punto en que todo el mundo estará utilizando inteligencia artificial en el trabajo, sí o sí. Y si tú no sabes utilizar inteligencia artificial, a menos que sea un trabajo en el que no toques un ordenador, no te van a contratar».

