El mejor juego para este verano, según la inteligencia artificial Ha basado su elección en una serie de criterios como la edad y el ambiente

Con la llegada del verano también lo hacen las salidas nocturnas y los viajes a la playa. De repente, la mayor atracción de esas cálidas tardes es salir con los amigos a disfrutar de juegos de mesa, muchos de los cuales recogen polvo durante el resto del año. Lo más típico es llevar encima una baraja de cartas, posiblemente es la única época del año en la que coincidan más de dos barajas en un mismo grupo de amigos.

Hay una gran variedad de juegos, cada año salen más y más, aumentando el mercado y ofreciendo distintas formas de pasar el rato. Pero, ¿cuál es el juego de mesa ideal para el verano? La inteligencia artificial tiene la respuesta para ello: Jungle Speed.

Es un juego fácil de transportar ya que viene con una pequeña bolsa donde se guardan las cartas y el Tótem, y pueden jugar entre dos y diez personas. Las partidas tienen una duración entre 15 y 30 minutos, donde los reflejos y la atención son los factores más importantes. Además, es ideal para jugar en cualquier lugar, puesto que se puede jugar en cualquier superficie existente.

¿Cómo se juega?

Es un juego tribal que tiene como objetivo conseguir deshacerse lo más rápido posible de todas las cartas. Al inicio se reparten todas las cartas lo más equitativamente posible, boca abajo, y se coloca el Tótem en el centro de los jugadores. Los participantes revelan una carta de su mazo y la colocan delante suyo, carta que taparán en el turno siguiente con otra carta.

Cuando dos jugadores tengan dos cartas con símbolos idénticos, el color no importa, tendrá lugar un duelo que ganará el que consiga atrapar el Tótem. El perdedor se llevará el mazo de descartes de su adversario y el bote, si lo hubiese, y los añadirá a su mazo.

Criterios para evaluar los juegos:

1. Portabilidad: ¿Cabe en una mochila o bolsa?

2. Duración: Ideal entre 15-45 minutos.

3. Número de jugadores: Apto para 4+ personas.

4. Interacción social.

5. Tolerancia al ambiente: Resistente al viento, agua o arena.

6. Edad y mezcla generacional: Apto para jugar con familia y amigos de todas las edades.

Otras opciones:

En la playa: Molky o Kubb (tipo petanca vikinga).

En una terraza por la noche: Código Secreto o The Mind.

Con niños y adultos: Dixit o Uno Flip.

En pareja; Jaipur o Hive Pocket.

Fiesta: Cranium, Pictionary Air o Monikers.