El Banco de España aclara en qué caso te pueden pedir identificarte al ingresar dinero en efectivo La Agencia Tributaria vigila muy de cerca los movimientos de dinero en efectivo en su lucha contra la economía sumergida

Tamara Villena Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

Las tarjetas y los métodos de pago 'contactless' han facilitado muchísimo el momento de pagar en cualquier local o establecimiento, donde ya no es necesario estar buscando en el bolso o la cartera para aportar el abono. Basta con acercar un reloj o un móvil para hacer una compra y eso hace que hayamos ido dejando de lado el uso del dinero en efectivo.

Además, cada vez más negocios usan datáfonos y son muy pocos los que pidan únicamente pagos en efectivo o exigen un mínimo para el pago con tarjeta. Así que poco a poco, hemos dejado de pasar por el cajero para dos por tres para sacar dinero y hay muchos que no llevan ya ni un euro en 'suelto' en la cartera. No obstante, siempre es recomendable llevar algo de efectivo encima por el 'por si acaso', como por si das con algún local en el que no esté permitido en uso de tarjeta o no funcionen los datáfonos.

Pero por mucho que lo usemos cada vez menos, eso no significa que Hacienda haya cesado la vigilancia en este método de pago, tradicionalmente vinculado a la economía sumergida y las operaciones sin declarar. De hecho, la Agencia Tributaria no cesa en su empeño de perseguir los pagos 'en negro' y tiene el ojo puesto en según qué movimientos para detectarlos.

Un objetivo para el que cuenta con la ayuda de las entidades bancarias, que están obligadas a notificar a la Agencia Tributaria cualquier movimiento entre la lista de los que Hacienda considera sospechoso. Por ejemplo, los bancos deben notificar al fisco los movimientos en efectivo que superen los 3.000 euros, independientemente de su justificación.

En ocasiones, a la hora de ingresar dinero en efectivo también pueden haber ciertas normas que hay que cumplir. Por ejemplo, el Banco de España detalla en su sede electrónica uno de los supuestos en los que tu entidad te puede pedir que te identifiques: «Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros», indican.

De esta forma, las entidades pueden identificar con exactitud quién está realizando la transacción en caso de que esta tuviera que responder ante Hacienda.