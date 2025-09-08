Hacienda multará a quienes ingresen o retiren dinero en efectivo de esta forma Conocer estas reglas es fundamental para evitar problemas legales: Las autoridades fiscales y los bancos están atentos a los patrones inusuales

Las autoridades fiscales han incrementado la vigilancia sobre el movimiento que realizan los ciudadanos del dinero en efectivo. Lo que supone, entre otras medidas de control, que se haya establecido un límite específico de dinero en efectivo que puede ser ingresado y retirado de la cuenta bancaria.

Ahora, los bancos están obligados a informar a la Agencia Tributaria sobre cualquier operación en efectivo que supere los 3.000 euros. Asimismo, cualquier transacción en la que se utilicen billetes de 500 euros deberá ser informada a dicha autoridad fiscal, sin importar la cantidad que sea.

Por otro lado, aunque las retiradas de dinero en efectivo no superen los 3.000 euros, si estas se realizan de manera habitual también podrán llamar la atención de las autoridades, haciendo que lleven a cabo una investigación.

Tipos de sanciones que puede poner Hacienda

En todos estos casos anteriormente mencionados, si la Agencia Tributaria o las entidades financieras encuentran razones de sospecha, podrán comenzar una revisión de los movimientos bancarios de sus clientes.

Si tras la revisión consideran que se ha incumplido alguna normativa y que estas operaciones no cuentan con una justificación, podrán aplicar distintas sanciones económicas:

Sanción leve: Por irregularidades de hasta 3.000 euros. La multa puede ser de hasta el 50% de la cantidad no declarada.

Sanción grave: Por infracciones que superen los 3.000 euros con ocultación. La multa varía entre el 50% y el 100% de la cantidad.

Sanción muy grave: Si la cantidad no declarada supera los 120.000 euros y hay indicios de blanqueo. La multa puede llegar hasta el 150% de esa cantidad.