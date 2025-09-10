El uso del efectivo: por qué se debería seguir utilizando En 2024, el 57% de los ciudadanos prefería pagar con billetes y monedas

La digitalización del mundo es una realidad. Cada vez son más las funciones que se pueden realizar a través de los teléfonos móviles e internet, entre las más llamativas se encuentra el pago por medio de bizums. A pesar de que representa un gran avance tecnológico, permitiendo la compra desde casa, el 57% de los ciudadanos siguen prefiriendo utilizar el dinero en efectivo, según el Estudio sobre Hábitos en el Uso del Efectivo del Banco de España.

Si bien es cierto que todavía sigue siendo el medio de pago más utilizado, son varios los factores que afectan su uso. A través del estudio del Banco de España se ha podido ver como las personas mayores de 65 años es el grupo que más utilizan los billetes y las monedad. Además de la edad, el lugar de residencia es otro de los grandes factores, puesto que es más habitual su uso en municipios pequeños donde muchas veces no tienen medios para pagar con la tarjeta.

Estas son las ventajas que ofrece el uso del efectivo:

- Asegura la libertad y la autonomía. No es necesario el uso de ningún equipo, electricidad o internet, ni de la intervención de terceros. Por lo que si se produce un apagón, se podría seguir viviendo con normalidad.

- Es de curso legal. Las tiendas o los restaurantes no pueden rechazarlo, a menos que hayan acordado previamente con el cliente otro método de pago.

- Asegura la privacidad respetando el derecho fundamental a la protección de datos y de la identidad y privacidad en asuntos financieros.

- Es inclusivo. El efectivo ofrece una opción de pago y ahorro a las personas con acceso limitado, o sin acceso, al dinero digital, por lo que es clave para la inclusión de ciudadanos socialmente vulnerables.

- Ayuda a controlar el gasto, evitando compras excesivas.

- Es rápido y seguro. Los billetes y las monedas permiten liquidar pagos inmediatamente; además, ha demostrado ser seguro frete a la ciberdelincuencia, el fraude y la falsificación.

- Es un depósito de valor. Permite a las personas guardar dinero para ahorrarlo sin riesgo de quiebra. Además, es útil para realizar pequeños regalos o pagos entre personas.