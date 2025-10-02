Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios billetes en una imagen de archivo. Ibrahin Bora

El dinero en efectivo que tienes que guardar en casa para cualquier emergencia

Es una recomendación del Banco Central Europeo para situaciones excepcionales

A. Pedroche

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05

El pasado 28 de abril se produjo un apagón general en España que dejó sin luz durante varias horas a casi toda la población. Este episodio y la dana que afectó a los valencianos hace ya casi un año han hecho que varias personas cambien su mentalidad y se preparen para situaciones de emergencia. Más allá del famoso 'kit de supervivencia' con el que ya muchos cuentan en sus hogares, otro aspecto fundamental es contar con dinero en efectivo y a buen recaudo.

Durante aquellos días el pago con tarjeta de crédito era muy complicado o directamente imposible en muchos comercios. Pese a que la tendencia indica que cada vez gastamos menos dinero en efectivo, es imprescindible contar siempre con algunos billetes para cualquier emergencia. En el último informe mensual lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) había un artículo con el título «Conserva la calma y lleva efectivo: enseñanzas sobre el papel excepcional del dinero físico en cuatro crisis».

En él figuraba un análisis del papel que había tenido el dinero en efectivo en crisis como el coronavirus, la Guerra de Ucrania o la crisis de la deuda en Grecia. Un punto que defendía el artículo es que los ciudadanos recurren al efectivo como medio de pago confiable y depósito seguro de valor cuando la estabilidad se ve amenazada. Esto se debe a que es tangible y no hay incertidumbre sobre su valor.

Desde el BCE compartían que algunos países ya están estudiando la posibilidad de implantar cajeros automáticos resistentes a fallos digitales para garantizar acceso continuo a efectivo. Sin embargo, recomiendan siempre tener una cantidad mínima a mano para cualquier emergencia. Esta podría cubrir necesidades para unos cuantos días.

La institución europea habla de una cantidad entre los 70 y los 100 euros por persona, o 72 horas de provisiones. Un hogar formado por cuatro miembros, entonces, debería dejar como reserva entre 280 y 400 euros guardada en casa, para casos de emergencia. No es necesario mucho más.

Hay que recordar que en España el máximo para operaciones con efectivo es de 1.000 euros. Sin embargo, Hacienda fija el límite de dinero que se pueden llevar encima dentro de España en 10.000 euros. Para trasladar una cantidad igual o superior se debe realizar una declaración legal con el que poder justificar ante la autoridad llevar tal cifra de billetes.

