El kit de supervivencia del apagón se encarece hasta un 100% en algunos productos

Sucedió con las mascarillas en la pandemia y con las botas de agua tras la dana del 29 de octubre. Y, ahora, se replica en ... algunos productos del conocido como 'kit de supervivencia', con el encarecimiento de hornillos de gas, radios a pilas y linternas.

Ya no está el furor del día después, pero se sigue registrando una demanda superior a la habitual de estos productos, lo que ha dado lugar a la falta de stock por parte de algunos proveedores y, además, que los precios de algunos productos se hayan disparado. «Se nos agotaron linternas solares y las de USB, pero nos siguen llegando pedidos de botellas de butano y cartuchos también, así como pilas. La venta sigue por encima de lo habitual sobradamente. Además se han incorporado productos como generadores de gasolina», explica José Luis Beltrán, gerente de Coinfer (cooperativa que agrupa establecimientos de ferretería, bricolaje y suministro en la Comunitat).

Un modelo concreto de radio pasa de costar en Amazon 16 euros en el mes de abril a 27,3 este martes

En una búsqueda comparativa realizada por este periódico podemos observar que en algunos casos el encarecimiento roza el 100%. Es lo que sucede con una radio marca Panasonic y modelo RF-P150DEG-S Pocket Radio FM/ AM, que en Amazon se vendía este martes por 27,37 euros, mientras que en el mes de abril su precio estaba en 15,99 euros en la plataforma de venta online. Sin embargo, otros modelos no han experimentado incrementos, al menos en esta página.

Otro ejemplo real lo encontramos al buscar hornillos de gas, otro producto preciado tras el 'blackout' que sufrió la Península hace más de una semana. Un modelo con cartuchos de gas y maletín de transporte se vendía este martes a 55,99 euros, pero su ticket en el pasado mes se situaba sobre los 38 euros. Muy similar el encarecimiento experimentado por el producto 'Campingaz, de Camp Bistro 3, con 2.200 vatios de potencia, cuyo precio de venta actual es de 50 euros en Amazon frente a los 35 euros registrados en abril, aunque se llegó a vender por 22 euros en el pasado mes en Amazon.

Los generadores de gasolina son otro de los artículos más buscados en los últimos días, tanto online como en tiendas físicas. El modelo Aivolt Generador Inverter Silencioso de Gasolina, de 1.400 vatios de potencia se vende por 259,99 euros en la plataforma de comercio digital, veinte euros más caro que hace un mes, cuando costaba 239,99.

«Nosotros entendemos que esto se va a estabilizar con el paso de los días. La gente irá comprando menos», agrega Beltrán. Por su parte, hay comercios que temen que esa subida de precios se traslade en los próximos días con los nuevos pedidos que están por llegar, tal y como cuentan desde la ferretería El Martillo. «Estos productos se agotaron en la cooperativa y posiblemente vengan más caros por parte de los fabricantes. Ya pasó con las mascarillas en la pandemia y con las botas de agua tras la dana. No me extrañaría nada», indica el dependiente.

La ferretería Simarro, ubicada en Alaquàs, explica que por su parte no han implementado una subida de los precios. «No es nuestro caso, no sé lo que harán en otros negocios. Los que tenemos un comercio pequeño no podemos comprar grandes cantidades de productos sin saber lo que se venderá», indica.