Los valencianos temen un nuevo apagón: las ventas de hornillos, linternas y radios se disparan

Los hornillos, linternas y las radios se han convertido en los productos más preciados por parte de los consumidores. Pese a que el martes se ... había restablecido el servicio eléctrico en su totalidad, comercios como ferreterías y bazares seguían recibiendo personas que buscaban alguno de estos tres elementos ante el temor de otro apagón como el sufrido en la Península Ibérica este lunes.

Es el caso de un matrimonio mayor que acudió a una ferretería ubicada en Alaquàs en la mañana del martes en busca de un hornillo. Sin embargo, se han encontrado con que no quedaba ni uno. El dependiente les explicó que su proveedor se quedó sin existencias esta mañana: «Alguien muy temprano parece ser que pidió todos los que había en el almacén. Y ahora están a cero», contaba a la pareja.

Al igual que ellos, otros vecinos acudieron con la idea de prepararse su propio kit de emergencia ante otra posible incidencia. «No hemos parado en toda la mañana. Ayer no pudimos vender todo lo que pedían porque no teníamos tanto stock, ya que no es normal tanta demanda de estos productos. Un negocio pequeño como nosotros no podemos hacer una gran inversión y comprar tantas radios u hornillos sin saber si se van a vender. Y claro, nadie esperaba lo de ayer», explica una de las propietarias del negocio.

Kit de emergencias básico para tres días Radio a pilas Linterna Es importante sintonizarla en una cadena de información y apuntar los diales locales. Con varias pilas de repuesto. Es importante controlar que no estén caducadas. Batería externa Velas de cera Un apoyo fundamental para poder seguir usando el móvil y pedir ayuda Junto a cerillas o un mechero. En el hogar debe ser el último recurso por el riesgo de incendio. Dinero en efectivo Agua y comida Sin poder usar las tarjetas, el único modo de poder pagar es guardar dinero en efectivo. Para al menos tres días y las personas que vivan en la casa. La comida, debe estar en conserva. Hornillo de gas Navaja multiusos Un pequeño fuego para poder calentar comida. Mejor usar al aire libre o lugares ventilados. Para hacer pequeños arreglos o una caja de herramientas básica con martillo y alicates. Higiene Medicamentos Si el médico nos ha pautado algún medicamento también se debe guardar en el kit. Guardar un poco de jabón o unas toallitas húmedas pueden ayudar a mantener la higiene. Teléfonos Documentación En papel por si nos quedamos sin móvil y debemos hablar con familiares o el trabajo desde otro teléfono. Una copia impresa de los documentos que solo estén en formato digital y los personales. Botiquín Con productos de primeros auxilios para curar pequeñas heridas y productos de higiene femenina. Hay que guardar todo en un bolsa para tenerlo accesible en caso de uso. Lo ideal es guardar todos los productos en una mochila o caja Fuente: Kit de emergencias del UE GRÁFICO LP Kit de emergencias para tres días Radio a pilas Linterna Es importante sintonizarla en una cadena de información y apuntar los diales locales. Con varias pilas de repuesto. Hay que repasar de vez en cuando el kit para comprobar que no estén caducadas Batería externa Velas de cera Un apoyo fundamental para poder seguir usando el móvil y pedir ayuda si fuera necesario. Junto a cerillas o un mechero. En el hogar debe ser el último recurso por el riesgo de incendio. Agua y comida Dinero en efectivo Sin poder usar las tarjetas, el único modo de poder pagar es guardar dinero en efectivo. Para al menos tres días y las personas que vivan en la casa. La comida, debe ser en conserva o en lata. Hornillo de gas Navaja multiusos Un pequeño fuego para poder calentar comida. Mejor usar al aire libre o lugares ventilados. Para hacer pequeños arreglos o una caja de herramientas básica con martillo y alicates. Medicamentos Productos de higiene Si el médico nos ha pautado algún medicamento también se debe guardar en el kit para caso de emergencia. Guardar un poco de jabón o unas toallitas húmedas pueden ayudar a mantener la higiene. Documentación Números de teléfono Una copia impresa de los documentos que solo estén en formato digital y de los documentos personales. En papel por si nos quedamos sin móvil y debemos hablar con familiares o el trabajo desde otro teléfono. Botiquín Con productos de primeros auxilios para curar pequeñas heridas y productos de higiene femenina. Hay que guardar todo en un bolsa para tenerlo accesible en caso de uso. Lo ideal es guardar todos los productos en una mochila o caja Fuente: Kit de emergencias del UE GRÁFICO LP Kit de emergencias básico para tres días Radio a pilas Linterna Batería externa Velas de cera Es importante sintonizarla en una cadena de información y apuntar los diales locales. Con varias pilas de repuesto. Es importante controlar que no estén caducadas. Un apoyo fundamental para poder seguir usando el móvil y pedir ayuda si fuera necesario Junto a cerillas o un mechero. En el hogar debe ser el último recurso por el riesgo de incendio. Lo ideal es guardar todos los productos en una mochila o caja Dinero en efectivo Agua y comida Sin poder usar las tarjetas, el único modo de poder pagar es guardar dinero en efectivo. Para al menos tres días y las personas que vivan en la casa. La comida, debe ser en conserva, embotada o en lata. Navaja multiusos Hornillo de gas Botiquín Para hacer pequeños arreglos o una caja de herramientas básica con martillo y alicates. Un pequeño fuego para poder calentar comida. Mejor usar al aire libre o lugares ventilados. Con productos de primeros auxilios para curar pequeñas heridas y productos de higiene femenina. Hay que guardar todo en un bolsa para tenerlo accesible en caso de uso. Productos de higiene Documentación Guardar un poco de jabón o unas toallitas húmedas pueden ayudar a mantener la higiene. Una copia impresa de los documentos que solo estén en formato digital y de los documentos personales. Medicamentos Números de teléfono En papel por si nos quedamos sin móvil y debemos hablar con familiares o el trabajo desde otro teléfono. Si el médico nos ha pautado algún medicamento también se debe guardar en el kit. Fuente: Kit de emergencias del UE GRÁFICO LP

A su vez, una clienta le cuenta a otro de los gerentes que debido a que su cocina funciona con electricidad, se vieron obligados a recurrir a la comida en conserva. «El lunes comimos de lata porque no teníamos cómo cocinar», cuenta la mujer que busca un hornillo por si vuelve a producirse un apagón. «Esto va a volver a pasar», asegura antes de irse de la tienda.

Según explican los dueños de la ferretería Simarro, hornillos y linternas fueron los artículos que más compraron el día del apagón, aunque este martes también comenzaron a tener más éxito los paelleros.

José Luis Beltrán, gerente de Coinfer (cooperativa que agrupa establecimientos de ferretería, bricolaje y suministro en la Comunitat), confiesa que se ha terminado el stock de ciertos productos ante la alta demanda. «Se han vendido muchas pilas, mucha radio analógica, linternas, cocinas de gas portátiles, cartuchos de gas, encendedores», explica. Según indica, aún hay existencias de pilas y linternas, pero admite que del resto de productos «se han llevado prácticamente todo de lo que había para las 130 tiendas pertenecientes a Coinfer».

Bien es cierto que en numerosas tiendas estos artículos se han agotado, como ha sucedido en los bazares World Mobile y Yongfeng, donde han vendido radios a pilas por 8 y 10 euros. «También han pedido muchas pilas doble A y bastantes powerbanks», explican en ambos comercios. Por su parte, en una ferretería del centro de Valencia cuentan que las linternas de 7,50 euros se han agotado mientras que aún les quedan unas pocas de tres euros.

Esta alta demanda se ha trasladado a las compras online. Tal y como se puede ver en las búsquedas de Google, durante el 29 de abril se disparó el interés en la Comunitat por hornillos, radios a pilas y linternas, tanto a través de plataformas como Amazon como de grandes superficies como Leroy Merlin y Decathlon.

Hornillos de gas

Los hornillos de gas, junto a los camping gas, se llevan la palma como artículo más buscado en ferreterías locales, grandes comercios y a través de las búsquedas online. De hecho, figura como uno de los artículos más buscados en plataformas como Amazon.

Mientras que en grandes establecimientos como Leroy Merlin se podían ver al final del día del martes algunos estantes vacíos en esta sección, donde figuran precios variados que van desde los 39 a los 70 euros. La principal diferencia entre un hornillo de gas y un camping gas es su tamaño, portabilidad y uso principal. Un hornillo de gas, o fogón de cocina, es un electrodoméstico más grande, diseñado para usarse en casa, mientras que un camping gas es un equipo más compacto y portátil, diseñado para cocinar al aire libre o en viajes.

Linternas

Las linternas también han registrado una gran demanda aunque, a diferencia de los hornillos, no se han agotado de manera general en los establecimientos. En una ferretería de Valencia explican a este periódico que han vendido todas las linternas que cuestan 7.50 mientras que aún les quedan varias de tres euros.

En el caso del bazar Electronic Yongfeng se han quedado sin estos aparatos, al igual que ha ocurrido con las 'powerbank' (baterías externas para cargar el móvil) y las radios. «Este martes también ha venido gente buscando estas cosas», cuenta la dependienta.

Radios a pilas

Los transistores a pilas han sido otro de los artículos más preciados, si bien su demanda se concentró sobre todo el pasado lunes, durante el apagón, para tratar de averiguar qué estaba pasando. En Google Trends, «radio a pilas» es una de las búsquedas más populares, junto con «transistor».

De hecho, en la Comunitat Valenciana, durante el 29 de abril, hubo un pico de búsquedas a las 8.24 horas. Esto indica un interés creciente en estas tecnologías como alternativas durante cortes de electricidad y el temor a volver a quedarse incomunicados.