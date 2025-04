Los colegios e institutos de Valencia recuperan el miércoles las clases normales

Joaquín Batista Valencia Martes, 29 de abril 2025, 16:12 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

La situación extraordinaria provocada por el apagón en los centros educativos, que durante este martes han abierto sus puertas pero sin ofrecer actividad académica reglada, llegará a su fin en las próximas horas. Al menos en la ciudad de Valencia, el primer municipio que ha tomado la decisión de recuperar la completa normalidad de cara al miércoles. Esto es, las clases ordinarias, las previstas, con contenido curricular, en todos sus colegios, institutos, escuelas infantiles o centros de régimen Especial.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Valencia a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que también se agradece «el esfuerzo de los servicios públicos y de emergencias por garantizar la seguridad en toda la ciudad».

Lo lógico es el que resto de localidades valencianas sigan el mismo camino, una vez garantizado el suministro eléctrico y teniendo en cuenta que la normalidad ya ha sido la tónica durante la jornada, al menos en lo que a los equipamientos y servicios técnicos se refiere. Sólo se han reportado dificultades en las comunicaciones en siete centros, según la información facilitada por Emergencias de la Generalitat.

En cualquier caso, la decisión corresponde a cada Consistorio o, en última instancia, al mano de la emergencia, que corresponde al Gobierno y que el lunes recomendó una situación extraordinaria que adoptaron la práctica totalidad de las localidades: abrir las instalaciones pero sin actividad lectiva. Toda la información se ofrecerá tras la reunión del Cecopi que prevista para esta tarde, y para evitar bulos y falsas informaciones, las familias pueden consultar las redes sociales de sus ayuntamientos o los sistemas de comunicación propios de los centros.

También se avanza hacia la normalidad en el ámbito de la educación superior. Las universidades de Alicante, la Miguel Hernández de Elche y Politécnica de Valencia ya han confirmado la reanudación de las clases este miércoles (hoy han permanecido suspendidas), y lo mismo hará la Jaume I de Castellón, que si bien ha mantenido la actividad lectiva había anulado las pruebas de evaluación programadas en las últimas horas.

Durante el martes la inmensa mayoría de los centros educativos han abierto sus puertas haciendo funciones de guardería, pues aunque acogían alumnado para facilitar la conciliación no podían programar actividades lectivas, o lo que es lo mismo, trabajar contenidos del currículo o avanza materia. Esto ha provocado que los más pequeños realizaran juegos o lecturas y los más mayores aprovecharan para repasar contenidos.

El principal efecto de la recomendación ha sido la menor asistencia del alumnado, y en el apartado de incidencias, además de los problemas puntuales en cuanto a comunicaciones, ha faltado personal por los problemas de transporte (en casos muy concretos) y se han producido suspensiones de actividades extraescolares, como excursiones ya programadas (los campamentos para afectados por la dana impulsados por Fampa Valencia) o las relacionadas con la Fira del Llibre de Valencia.

A nivel universitario, los centros han optado, mayoritariamente, por mantener las clases, aunque con flexibilidad: no se realizan exámenes, y si ya estaban previstos, se permite hacerlos en otra fecha, una manera de no perjudicar a aquellos estudiantes que han sufrido problemas y atendiendo a la sugerencia anterior: no desplazarse si se puede evitar.

La caída de la asistencia en los colegios e institutos ha sido palpable, según explican docentes, equipos directivos y patronales de centros contactados por LAS PROVINCIAS. Por ejemplo, en un colegio público de Benidorm se ha llegado como mucho a 13 alumnos (la ratio máxima es de 25) en las 19 unidades autorizadas, con algunas aulas en las que no se ha pasado de tres. En este sentido, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la Comunitat, Vicenta Rodríguez, estima que en sus centros la asistencia ha fluctuado entre el 40% y el 50% de los niños de infantil y Primaria, siendo más baja todavía en la ESO y en Bachillerato. Desde otro centro de Paiporta explican que para sus dos aulas de cuatro años han acudido nueve alumnos (la misma tónica en el resto de Infantil) mientras en un Ceip de Catarroja ha oscilado entre nueve y seis (en la misma etapa). En el IES de Albal se estima que han acudido a clase alrededor del 20% de los matriculados, y con la misma tendencia: más asistencia en las clases de menor edad.

En cuanto a la actividad, Rodríguez explica que se ha trabajado haciendo «refuerzos y repasos, comprensión lectora y actividades que siendo de aprendizaje no suponen avanzar en una materia concreta». Por ejemplo, en Educación Física, con rutinas más personalizadas, o en Inglés, con películas y canciones. «Cuesta un poco romper esa dinámica de que parece que tras el apagón no hay clase, en lo que también influye que volvemos de vacaciones y cuesta activar a los alumnos, pero se puede hablar de que estamos trabajando con una normalidad anómala», ejemplifica.

Según señalan desde otros centros consultados, se han programado actividades colectivas en los patios, se ha trabajado con los más pequeños con juegos de mesa (parchís o Quién es quién), se han planificado actividades lúdicas y plásticas o de juego simbólico, se han agrupado clases del mismo nivel con pocos alumnos o se ha recurrido a vídeos y películas.

También ha habido «desconcierto», recurriendo a la palabra utilizada por un director de Torrent, en el sentido de que no se ha recibido ninguna instrucción por parte de la administración educativa, más allá de replicarse el mensaje del Cecopi: tres líneas que hablaban de la recomendación de mantener los centros abiertos, sin actividad lectiva pero con servicio de comedor y transporte. «Muchas familias no han entendido qué supone ese planteamiento, por lo que han interpretado que no había clase pese a que los centros permanecen abiertos. Se ha notado sobre todo en la asistencia», ha explicado. Coincide con la reflexión un compañero de Valencia, que ha considerado que no se ha comunicado bien cómo proceder y que se podía haber funcionado con mayor normalidad.

La indefinición la ha verbalizado el sindicato mayoritario de docentes, el STEPV, que ha cargado contra la Conselleria de Educación, en el sentido de que los centros «no tienen ninguna instrucción sobre la apertura o no y la tarea que tienen que hacer a lo largo de la jornada». Cabe recordar que la recomendación la trasladó el Gobierno, tras asumir la gestión de la emergencia a petición de la Generalitat. ANPE CV también había reclamado instrucciones más precisas.

Desde otro centro de la capital explican que los maestros ha tenido que asumir la función de la conserje y abrir las instalaciones, pues la profesional no ha podido llegar a la escuela, y que «no se adelanta temario, se realizan actividades más lúdicas y de repaso», convirtiéndose el centro en una especie de «servicio de conciliación o guardería».