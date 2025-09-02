¿Cómo actuar en caso de emergencias?

'La autoprotección salva vidas'. Este es uno de los lemas que este lunes se ha podido escuchar en la mesa informativa sobre emergencias que ... se ha desplegado en la pedanía de La Torre.

Tres jóvenes, universitarios voluntarios, han explicado a los residentes que se han acercado a la jaima qué deben de hacer ante las emergencias que puedan producirse. «Pueden producirse emergencias en Valencia por causas como las lluvias intensas e inundaciones; por temporal de viento; tormentas; olas de calor; olas de frío o nieve; temporal marítimo y por incendios forestales, como podría ser en la zona de la Devesa, según ha detallado Enrique Monzón, uno de los tres voluntarios que ha atendido a la ciudadanía.

Durante la exposición ha recordado que en alerta amarilla hay que prestar atención y «es importante planificar los desplazamientos, no permanecer en cauces, riberas ni puentes, no cruzar barrancos y revisar, por ejemplo, los canalones de la casa».

Igualmente ha detallado a los presentes que en alerta naranja hay que prepararse y «ya hay que evitar los desplazamientos no esenciales, hay que quedarse en un lugar seguro y evitar zonas inundables, además de tener un kit de emergencias y evitar estar en bajos o garajes».

En alerta roja, «hay que actuar. No salir. Dejar las vías libres para los servicios de emergencias. Hay que cortar la luz y el gas si entra agua en casa y no hay que manipular aparatos eléctricos mojados». También han advertido que es vital sólo usar el teléfono para emergencias y evacuar la zona si lo ordena la autoridad«.

Si hay un incendio, hay que cerrar puertas y ventanas y tapar las rendijas con paños húmedos y si se ve fuego o humo, llamar al 112 o en caso de si hay tormentas desconectar los aparatos eléctricos y antenas, cerrar puertas y ventanas y no usar agua corriente hasta que pase la tormenta porque el agua es conductora de la electricidad.

En el caso de estar en la calle, hay que buscar refugio, alejarse de árboles y estructuras metálicas y no estar a campo abierto o en zonas elevadas.

En la información que han podido recibir hoy en el punto de encuentro de la Torre les han detallado que en el kit que la población ya viene preparando no puede faltar documentación importante (con DNI, SIP, seguros) en una bolsa estanca.

También se debe incluir una linterna, radio portátil con pilas de repuesto, agua (mínimo tres litros por persona y día) y alimentos no perecederos.

Medidas para antes y después de las emergencias

Tampoco puede faltar medicación personal, botiquín básico, una manta térmica o ropa de abrigo. Y en la bolsa se ha de incluir un teléfono móvil, un cargador y batería portátil, un silbato y espejo de señalización y dinero en efectivo. De hecho, incluso se ha mostrado una pequeña placa solar portátil «que sólo me costó 2 euros y que es importante para cargar el teléfono móvil», indica José Manuel Pastor, catedrático de la UV y director de la cátedra Mesval (Modelo Económico Sostenible en Valencia).

De hecho, Pastor ha detallado que es importante que «autoridades y ciudadanos sepan cómo reaccionar. Al igual que en el kit de emergencia no puede faltar la medicación, documentación, ropa de abrigo, cargadores y linternas». También ha indicado que las charlas que van a impartir a partir de la próxima semana a los vecinos «van a servir para tranquilizarlos y saber qué tienen que hacer».

Una vez ya pasada la emergencia, en los folletos informativos que han comenzado a repartir incluyen medidas como no entrar en el domicilio sin autorización; documentar los daños con fotos antes de limpiar; usar guantes y mascarillas para limpiar; notificar el siniestro a la aseguradora; consultar las ayudas en la web del Ayuntamiento; buscar apoyo psicológico si es necesario y apoyar a los vecinos o colectivos vulnerables.

Por su parte la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha argumentado que el «objetivo es que sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. Ahora se está explicando en las pedanías del sur, pero la próxima semana será en las del norte y en 25 puntos de Valencia».

Ha añadido que hay «ya cincuenta centros escolares que han solicitado las charlas para septiembre y octubre y también lo han pedido en 65 centros cívicos y sociales y se puede seguir solicitando».

Igualmente ha recordado que llevan semanas preparando la limpieza del alcantarillado. También ha explicado que es importante «tener un plan familiar para saber cómo actuar o cómo proteger a los niños y mayores. Dónde encontrarse en caso de emergencias y repartir las tareas para saber, por ejemplo, quién recoge o se encarga de los niños o quién está pendiente de los mayores y las charlas formativas pueden tener efecto multiplicador en asociaciones vecinales o colectivos que lo vayan transmitiendo».