Catalá anuncia una alarma sonora para prevenir a los vecinos de la Torre ante catástrofes

Los 7.000 residentes que viven en la pedanía de la Torre, una de las más afectadas por la fuerza destructiva de la dana del ... 29 de octubre y que se llevó por delante la vida de siete vecinos, contarán en breve con un sistema de alarma sonora para advertirles de emergencias. No será a través de móvil sino con una potente alarma sonora que se podrá escuchar en toda la pedanía.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en su visita al primer día de la campaña informativa de prevención bautizada con el nombre de 'València + segura' para advertier a la población de cómo protegerse ante situaciones climatológicas adversas como lluvias, olas de calor o de frío, temporales de viento o, por ejemplo, de incendios forestales.

Esta alarma se instalará en el edificio de la alcaldía pedánea, situado en la calle Benidoleg, concretamente en la terraza, para que el sonido se pueda escuchar en toda la pedanía, con el fin de alertar a la población de las emergencias que se puedan producir.

Tal como ha explicado Catalá, en su visita a la carpa instalada este lunes en la plaza de la Iglesia de la Torre, «la semana que viene comienza el acta de replanteo para la instalación de un programa piloto de alarma, de mensajes sonoros en cuestión de emergencias aquí en la alcaldía de la Torre, que es de las tres pedanías afectadas por la dana de Valencia, posiblemente la que con más dureza sufrió esta terrible tragedia».

Sede de la alcaldía pedánea de la Torre, en la calle Benidoleg, donde se pondrá la alarma. LP

Además, Catalá, ha detallado que esa alarma «será distinta para cada emergencia porque queremos que la población sepa indentificarlas y sepa qué hacer ante esa alerta sonora».

Por lo tanto, esta alarma tendrá distintos sonidos para advertir de distintas situaciones de emergencia posibles y será un tema que se dará a conocer seguramente en el transcurso de las charlas que el día 8 se empezarán a impartir en la Torre, a las 18 horas, en la sede de la propia alcaldía pedánea, para dar detalles de cómo debe dee actuar la población.

En definitiva, Catalá ha indicado que es un sistema de alarmas para que la ciudadanía pueda identificar y actuar ante una emergencia. «Se trata de un programa piloto que se desarrollará en el marco del Plan València + segura, una iniciativa ambiciosa para prevenir y formar a la población para responder ante cualquier situación de riesgo, el mayor plan de estas características de España».

Además, la alcaldesa ha anunciado que la idea es extender la instalación de esta alarma es más puntos del Cap i Casal. «Es un proyecto que queremos extender porque tenemos muchas pedanías y zonas de Valencia que pueden ser susceptibles de tener esta alerta en situación de emergencia».

En realidad, se trata de un sistema de avisos que ya emplean desde hace años en poblaciones expuestas a situaciones, como terremotos y sunamis, como es el caso de Japón. En este país, es frecuente escuchar lo que denominan como el 'timbre de las cinco', que es una alarma que sirve ahora para indicar a los niños que es la hora de regresar a casa tras la jornada escolar.

En este caso, se emplea un sistema de megafonía que se puso a funcionar en el país nipón tras el terremoto de Niigata de 1964 y que puede transmitir información a la población sobre terremotos, otras catástrofes naturales o ataques y que se emiten en japonés, inglés. mandarín, coreano y portugués.

En el caso de la Torre, este mismo miércoles acudirán responsables de la concejalía de Bomberos y de la empresa instaladora a la alcaldía pedánea de la Torre para empezar a pensar en la ubicación más óptima de esta alerta.

En cuanto a los puntos informativos de la campaña de prevención, este martes llegará a la pedanái de Horno de Alcedo, el miércoles se informará a los vecinos de Pinedo, el jueves en El Perellonet y el viernes en Castellar-l'Oliveral.

Tal como ha recordado Catalá, «estas carpas van a llegar a 25 barrios de la ciudad, a todas las pedanías, tanto las afectadas por la dana como las no afectadas, y estamos muy orgullosos por el trabajo realizado por la Universitat Politècnica y por la Universitat de València y, concretamente por el vicerrector, porque ha coordinado un trabajo de formación de profesionales muy ambicioso, y que nos va a ayudar a ser una de las ciudades posiblemente mejor formadas ante una emergencia que pueda haber en España».

En estas carpas se enseña, por ejemplo, los elementos básicos que debe de tener un kit de emergencia, y se entregan folletos informativos. Además, el vecindario puede inscribirse en las diferentes sesiones formativas, tal como hacen hoy los vecinos de la Torre, que recibirán su formación el próximo lunes en la alcaldía pedánea.

Además, los servicios municipales han cerrado acciones formativas y sesiones divulgativas para septiembre y octubre, en cerca de 50 centros educativos y más de 60 entidades sociales de Valencia, «concretamente, tenemos un total de 115 solicitudes», ha detallado Catalá. «Aunque las charlas abordaran todas las alertas meteorológicas y cómo actuar en cada una de ellas, por el periodo en el que nos encontramos, al final del verano y ante la posible llegada de fenómenos como la gota fría o las danas, la formación se centrará en saber actuar y protegerse en casos de intensas lluvias», según la alcaldesa.

Ya la semana que viene, el 8 de septiembre se hará una charla informativa para los vecinos de la Torre en la alcaldía pedánea, a las 18 horas, y se irán sucediendo en las pedanías del sur y del norte y en puntos como el barrio de Campanar, el centro de mayores dependientes de Arniches y llegará a los mercados municipales, a colegios y a sedes de asociaciones vecinales.