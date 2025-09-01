Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ayto. Valencia

Catalá anuncia una alarma sonora para prevenir a los vecinos de la Torre ante catástrofes

La señal acústica con gran tradición en Japón se instalará próximamente en el edificio de la alcaldía pedánea y no se descarta extender la prueba piloto al resto de pedanías y barrios de la ciudad

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:34

Los 7.000 residentes que viven en la pedanía de la Torre, una de las más afectadas por la fuerza destructiva de la dana del ... 29 de octubre y que se llevó por delante la vida de siete vecinos, contarán en breve con un sistema de alarma sonora para advertirles de emergencias. No será a través de móvil sino con una potente alarma sonora que se podrá escuchar en toda la pedanía.

