Jorge Rey señala hasta cuándo hará frío en España y anuncia qué tiempo hará en Navidad: «Temporal invernal» El meteorólogo apunta que las temperaturas subirán el fin de semana

El meteorólogo Jorge Rey, quien se hizo famoso en 2021 por predecir la borrasca Filomena, ha lanzado su previsión acerca de cuándo van a subir las temperaturas en España y también se ha aventurado a pronosticar qué tiempo hará en Navidad.

«A pesar de la llegada de algún frente más y todavía más lluvias en general esperamos la estabilización de un anticiclón sobre España, causando una subida de las temperaturas y mucho más sol», ha apuntado en su vídeo de Youtube.

Según explica, será a partir del fin de semana cuando deje de hacer tanto frío: «Ocurrirá cuando el anticiclón se empiece a imponer y las temperaturas empiecen a llegar a los 20 grados en algunos puntos de España, aunque en el interior le cueste más por la aparición de nieblas».

Las lluvias todavía se esperan en diversas zonas de España el jueves y el viernes: «Durante la jornada del jueves las precipitaciones se restringirán a puntos de la mitad norte peninsular incluso también a la Baleares. El viernes precipitaciones en puntos del Cantábrico o áreas de Galicia. El sábado muy pocas lluvias y el domingo desaparecerán».

Pero el joven también se ha atrevido a avanzar cómo estarán las temperaturas en las fiestas navideñas: «Navidad muy fría y húmeda, incluso afectando al mismo día de Navidad. Después hacia el 27 se cambia mucho la cosa excepto en zonas del norte. Esperamos una Navidad, los días previos, donde esperamos la llegada de fríos polares y humedad atlántica. Esto significa un temporal invernal».

Cabe recordar que Jorge Rey realiza sus predicciones a través del método no científico conocido como cabañuelas, basado en la observación de la naturaleza combinada con el análisis de mapas de predicción probabilística utilizados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el meteorólogo obtiene unas previsiones con las que además asegura que «la Semana Santa en la zona norte sí que se verá pasada por el roce de bastantes frentes».

