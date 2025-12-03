Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Frío en Valencia. Jesús Signes

La Comunitat se congela: el municipio que ha marcado -5,3 grados este miércoles

Varias localidades pasan la madrugada con temperaturas bajo cero

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:26

La Comunitat Valenciana ha vivido en la madrugada de este miércoles una noche gélida en varios municipios del territorio, especialmente en la provincia de Castellón. Hasta seis localidades han marcado valores inferiores a los cuatro grados bajo cero, evidenciado una nueva bajada de temperaturas.

El municipio más frío ha sido El Toro, en Castellón, que ha registrado -5,3 grados, mientras que el segundo ha sido Forcall (Castellón) con -5,2 ºC. En tercer lugar, Ares del Maestrat con -4,8ºC, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Estas han sido las localidades donde ha habido temperaturas más bajas en la madrugada de este miércoles:

El Toro la Nava -5,3

Forcall -5,2

Ares del Maestrat Pla de la Pinella -4,8

Calles Alcotas -4,6

Sorita -4,4

Morella Fàbrica Giner -4,1

Casas Bajas -3,0

Alpuente La Torre -2,4

Requena Finca San Blas -2,4

Cirat -2,2

La Yesa Albergue el Valle -2,1

Morella Mas de Planet -2,0

Jérica Los Novales -1,6

Confrides Cim d′Aitana -1,6

Sant MateuMolins -1,4

El Toro Hoya del Campillo -1,3

Previsión del tiempo

Para este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo en Castellón desde las 15:30 horas por la probabilidad de rachas muy fuertes del oeste y noroeste en el norte de Castellón y puntos expuestos del resto del interior.

Respecto a las temperaturas, se espera que las máximas desciendan en Castellón y Alicante y se produzcan heladas débiles en puntos aislados del interior de la mitad norte.

El jueves ese aviso amarillo por fuertes rachas de viento se extiende a Valencia, y también se espera un cielo muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

