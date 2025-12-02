Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana Se esperan heladas débiles en puntos aislados del interior de la mitad norte

Las lluvias han hecho acto de presencia este martes en la Comunitat Valenciana, eso sí, de forma débil en el interior de la mitad norte. No obstante, el principal inconveniente meteorológico que va a haber en los próximos días tiene que ver con las fuertes rachas de viento que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De hecho, para este miércoles 3 de diciembre ha activado un aviso amarillo desde las 15:30 horas por la probabilidad de rachas muy fuertes de viento del oeste y noroeste en el norte de Castellón y puntos expuestos del resto del interior.

Para este día las máximas bajarán en Alicante y Castellón, mientras que se mantendrán estables en Valencia. También se esperan heladas débiles en puntos aislados del interior de la mitad norte.

El jueves 4 Aemet mantiene el aviso amarillo hasta las 14:30 horas por viento y pronostica un cielo muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Viento moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el interior.

El viernes 5 el cielo estará nuboso o muy nuboso y las temperaturas ascenderán de forma generalizada. Viento del oeste y noroeste moderado, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.

El organismo meteorológico no descarta lluvias débiles en el interior de la mitad norte para este sábado y que los termómetros sigan subiendo. Viento moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.

El tiempo en el Maratón de Valencia

El domingo 7 de diciembre se celebra el Maratón de Valencia y desde Aemet ya han anunciado que el principal problema que tendrán los corredores será el viento de poniente y las altas temperaturas. Además, aseguran que no habrá precipitaciones.

