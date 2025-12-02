El municipio de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este martes: mínimas por debajo de los -5ºC Más de 30 localidades han amanecido esta madrugada por debajo de los cero grados

Sara Bonillo Martes, 2 de diciembre 2025, 09:55

El invierno meteorológico comenzó este lunes. Sin embargo, el invierno astronómico no empieza hasta el día 21. Las temperaturas mínimas han seguido descendiendo este martes y se ha notado en los medidores nocturnos. Más de 30 localidades han amanecido esta madrugada por debajo de los cero grados.

Vilafranca, en Castellón, ha registrado la temperatura más baja, con -5,3 grados, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). El ranking lo completan Ares del Maestrat con -3,8 grados; Bocairent (-3,4ºC); Morella (-3ºC) y Xodos (-2,9ºC).

Estas son las localidades en las que más frío ha hecho este martes, según los datos de Avamet:

- Vilafranca: -5,3ºC

- Ares del Maestrat: -3,8ºC

- Bocairent: -3,4ºC

- Morella: -3ºC

- Xodos: -2,9ºC

- Sorita: -2,3ºC

- Villena: -2,2ºC

- Forcall: -2,1ºC

- Casas Bajas: -2,1ºC

- Requena: -1,5ºC

- La Todolella: -1,2ºC

- Benassal: -1,1ºC

- Villena: -1ºC

- Ademuz: -0,7ºC

- El Pinós: -0,7

Previsión del tiempo

Este martes amanecerá con cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte de la Comunitat Valenciana, que que no se descartan de forma dispersa en el resto. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y se registrarán heladas débiles en puntos del interior norte. El viento soplará flojo con intervalos de moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del prelitoral.

Aemet prevé para el miércoles cielo poco nuboso, temperaturas con pocos cambios y heladas débiles en puntos aislados del interior norte. El viento soplará moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón y en puntos expuestos del sur de esta provincia y del prelitoral de Valencia y Alicante.

El jueves amanecerá con cielo nuboso y serán probables las precipitaciones en cualquier punto de la Comunitat. El viento soplará moderado del oeste, con probables rachas muy fuertes en el interior.

La inestabilidad se mantendrá el viernes 5 de diciembre, con cielo con intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la jornada. El viento soplará moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón. Aemet avisa de que se esperan rachas muy fuertes en el norte de Castellón, que también son probables en el interior sur de esta provincia y zonas expuestas del prelitoral de Valencia y Alicante.