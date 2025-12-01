Aemet anuncia probables precipitaciones en la Comunitat y señala dónde lloverá el martes 2 de diciembre

El viento fuerte y las heladas serán protagonistas durante los próximos días

Andoni Torres Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:22 | Actualizado 20:15h.

La inestabilidad atmosférica será protagonista en la Comunitat Valenciana durante los primeros días de diciembre. Aemet prevé jornadas con probables lluvias y rachas de viento fuerte en algunas zonas.

El martes 2 de diciembre amanecerá con cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte de la Comunitat Valenciana, que que no se descartan de forma dispersa en el resto. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y se registrarán heladas débiles en puntos del interior norte. El viento soplará flojo con intervalos de moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del prelitoral.

Aemet prevé para el miércoles cielo poco nuboso, temperaturas con pocos cambios y heladas débiles en puntos aislados del interior norte. El viento soplará moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón y en puntos expuestos del sur de esta provincia y del prelitoral de Valencia y Alicante.

El jueves amanecerá con cielo nuboso y serán probables las precipitaciones en cualquier punto de la Comunitat. El viento soplará moderado del oeste, con probables rachas muy fuertes en el interior.

La inestabilidad se mantendrá el viernes 5 de diciembre, con cielo con intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la jornada. El viento soplará moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón. Aemet avisa de que se esperan rachas muy fuertes en el norte de Castellón, que también son probables en el interior sur de esta provincia y zonas expuestas del prelitoral de Valencia y Alicante.

La previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Previsión del tiempo en Valencia

Previsión del tiempo en Alicante

Previsión del tiempo en Castellón

Paso de frentes

Aemet prevé para el conjunto de España durante los próximos días una situación marcada por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio.

Previsión para el Maratón de Valencia

Aemet la adelantado ya la primera previsión para el próximo domingo 7 de diciembre en la ciudad de Valencia, donde se celebra el Maratón 2025. La Agencia Estatal de Meteorología señala que los 35.000 corredores tendrán como «mayor adversidad» el viento de poniente y las altas temperaturas.