El meteorólogo Jorge Rey lanza una «alerta roja» sobre lo que llega esta semana a España: «Un nuevo frente que arrasará» El joven advierte de la llegada de fuertes lluvias

España vive una semana en la que están teniendo lugar intensas lluvias por distintas zonas del territorio. De hecho, este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso naranja en Andalucía y amarillo en Castilla La-Mancha, Madrid y Ceuta. En este sentido, el joven meteorólogo Jorge Rey ha lanzado su predicción sobre lo que puede ocurrir en los próximos días.

Este miércoles ha habido «fuertes precipitaciones que dejan avisos importantes en el suroeste peninsular, avisos rojos en áreas de Huelva», señala. Además, añade que «el jueves llegará una nueva borrasca que traiga vientos y precipitaciones que en áreas de Galicia pueda ser bastante fuerte durante la jornada del viernes».

Precisamente, se centra en el peligro que pueden tener las precipitaciones en Galicia: «Ojo el viernes porque llega un nuevo frente que arrasará en Galicia, con importancia, pudiendo acumular más de 100 litros en un solo día. Precipitaciones abundantes en puntos del sur pero en general en toda la comunidad autónoma. Durante el sábado darán lugar a lluvias en muchos puntos de Castilla y León y Aragón.

Eso sí, el domingo las lluvias «prácticamente desaparecerán a la espera de la llegada de un anticiclón que mejore completamente la atmósfera», indica en su canal de Youtube.

En cuanto a las temperaturas, expliaca que «se esperan agradables mercurios». Rey también ha pronosticado lo que ocurrirá en el mes de noviembre. La llegada de más borrascas traerán vientos del norte, con la presencia de temperaturas frías por primera vez tras el verano.

Jorge Rey, popularmente conocido como el niño meteorólogo, alcanzó una gran popularidad al pronosticar gracias a su método de las cabañuelas la nevada Filomena que llegó en el año 2021