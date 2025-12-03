Pérez Llorca se reúne con los vicepresidentes y consellers de su nuevo gabinete El president analiza las líneas estratégicas de cada conselleria en una primera toma de contacto

RD Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:14

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este mismo miércoles una ronda de reuniones con cada uno de los miembros de su Consell tras anunciar la composición del Gobierno valenciano.

Pérez Llorca se ha reunido con el nuevo conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, que asume también las competencias de Simplificación Administrativa.

Esta ronda de contactos ha continuado con la reunión con la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Posteriormente, Pérez Llorca se ha reunido con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que recupera las competencias en materia de Energía.

Asimismo, el president de la Generalitat ha recibido al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y después a la titular de la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. También se ha reunido con el conseller de Emergencia e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Igualmente, Pérez Llorca ha mantenido sendos encuentros con el nuevo portavoz y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina y con la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

Por último, el president se ha reunido con la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí, y ha cerrado esta primera ronda de contactos con la reunión con la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano y con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez.

