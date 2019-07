El consejero de Compromís en À Punt pide la dimisión de la directora, Empar Marco La directora de À Punt, Empar Marco. / I. M. Xambó considera que el papel de la cadena pública «es irrelevante» y asegura que no se ha cumplido el objetivo S. P. Valencia Miércoles, 31 julio 2019, 18:45

El consejero de Compromís en À Punt, Rafa Xambò, ha pedido esta mañana en el consejo de rector de la televisión À Punt la dimisión de la directora,Empar Marco En el punto correspondiente al cierre del informe de evaluación de Marco, el representante del partido de Oltra y Morera por distintas razones. Xambò considera que se ha incumplido el objetivo principal de hacer de la cadena pública «un referente ineludible en el ámbito de la comunicación valenciana».

Xambò cree que no ha logrado el liderazgo informativo que emanaba del contrato programa suscrito con la Generalitat, «sino que somos un actor comunicativo sin relevancia». Para Xambò, tanto la radio como la televisión pública «son informativamente irrelevantes». El consejero señala que no se ha logrado ninguna exclusiva y afirma que los conflictos del consejo rector ha tenido con la directora han sido continuos. Xambò cree que Marco no ha cumplido con el mandato que marca la ley, ha ignorado peticiones y ha demorado las respuestas a las explicaciones pedidas por el consejo rector.

Además, considera que en los expedientes de contratación «se ha resistido a introducir elementos de evaluación de objetivos cuando se trataba de contenidos y programas a renovar». Xambò lamenta que Marco no presentara una análisis de cumplimiento de objetivos por programa y el impacto que generaba cada espacio. Además, el representante de Compromís cree que la directora se ha arrogado competencias que corresponden al consejo rector, como es el caso de los presupuestos. Además, Xambò remarca la desilusión de la plantilla ante la falta de objetivos y los problemas de gestión. «De 47 ítems obtiene una valoración negativa o muy negativa en 28», señala. Po estas razones, el consejero cree que Marco debería dimitir y recuerda que ya han gastado 150 millones de euros.

Las diferencias entre Xambò y Marco se arrastran desde hace meses y se han recrudecido en los últimos tiempos por problemas de progamación. El mandato del consejero de Compromís vence en septiembre.