Radiotelevisión Valenciana Consejeros de À Punt creen que se infló la nota de Marco y piden recalcularla Empar Marco, directora de À Punt / Irenen Marsilla Acusan a la comisión evaluadora de haber errado con los algoritmos de cálculo que dieron el aprobado justo a la gestión de la directora M.HORTELANO Sábado, 20 julio 2019, 00:52

Al consejo rector de À Punt no le cuadran las cuentas. Tampoco en lo que a la evaluación de la gestión de la directora general se refiere. Los 59 puntos sobre 100 que la responsable de la radiotelevisión pública valenciana cosechó en la gestión de su liderazgo por parte del consejo rector podrían no ser los correctos. Así se desprende de las quejas que varios consejeros formularon el jueves en una segunda reunión, posterior a la que el día anterior había arrojado el veredicto. En concreto, uno de los consejeros había revisado los algoritmos en base a los que se calculó la nota final y expresó sus dudas en la reunión del día siguiente. Con todo lujo de detalles desgranó ante sus compañeros los apartados en los que entendía que se habían producido errores y pidió la revisión del resultado final con un nuevo recuento.

Según varios consejeros presentes en la reunión consultados por este diario, con el nuevo cálculo no se garantiza el aprobado de la directora general, que superó el proceso por nueve puntos. En las actas de la sesión del jueves, hasta dos consejeros dejaron constancia de que el 59 sobre 100 obtenido por Marco no tiene su conformidad y podría haberse inflado. De hecho, solicitaron al conjunto del consejo que se revisen los parámetros y se recalcule.

Otras fuentes consultadas aseguran que el resultado no se revisará si no hay una decisión consensuada por la mayoría. Pero los críticos creen que «no hay voluntad de volver a calcularlo porque no garantizaría la continuidad de la directora». En cualquier caso, el lío con la puntuación ha generado un profundo malestar entre varios consejeros, que insistirán en que se revise el priceso. De hecho, el consejo rector volverá a reunirse el lunes para continuir con el asunto.

La nota con la que la directora aprobaba se calculó en base a porcentajes de rendimiento acordados en el consejo, que fijaron en el 51% el cumplimiento de objetivos y entre el 51 y 80% marcaron que los resultado quedarían por debajo de las expectativas. Como ha sido el caso. Para cumplirlas, Marco debía cosechar entre un 81 y un 90. Más de esa cifra, hubiera superado lo esperado. Los objetivos están, por tanto, conseguidos, pero hay graves deficiencias que ahora el consejo rector deberá reconducir poniendo deberes a la titular. Es decir, tutelando el resto de su mandato.

Para evaluar a Marco, el consejo rector ha contrastado distintas fuentes. Desde unos informes de una consultoría especializada en recursos humanos hasta uno de la gestión de la directora y otro de clima laboral. En el apartado de competencias, se valoraron distintos aspectos como el liderazgo o las habilidades sociales y de gestión. Marco ha sacado buena puntuación en la toma de decisiones y el dinamismos, pero tiene resultados deficientes en la planificación, el trabajo en equipo o la asertividad.

El contrato programa, que la cadena ha incumplido ya en numerosos puntos, ha sido pieza clave para la nota final, así como las decisiones en materia de contratación y de gasto. Hay que recordar que la empresa pública que dirige la tele aún no ha aprobado sus cuentas a pesar de que debía haberlo hecho el pasado 30 de junio. En las reuniones del miércoles y jueves no se trató el tema.