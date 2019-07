Empar Marco aspira a seguir al frente de À Punt Empar Marco. / D. Torres EP Domingo, 28 julio 2019, 00:59

La directora de Á Punt, Empar Marco, lleva dos años al frente de la televisión, pero cree que ha habido poco recorrido por lo que necesita una consolidación y le gustaría estar un tiempo más al frente, «pero tampoco mucho, que esto quema mucho».

Marco dice no tener interés personal en renovar el mandato, pero le gustaría que el proyecto se consolidara e incluso no le importaría no seguir y que se quedara su equipo, porque no tiene ningún afán de protagonismo. Después de un periodo de arranque y un año de emisiones, hace un balance positivo de la televisión pública que la califica de «muy digna», con todas las ventanas abiertas; la tele, la radio, la web y las redes sociales. Es un proyecto «culto, en valenciano, vertebrador de la realidad de la Comunitat y que ha conseguido hacer visibles a los valencianos, fuera y entre ellos». Marco, que recalca que han pasado «de lo urgente a los importante», recuerda que se trata de plataforma multimedia, «un modelo nuevo; ni un Canal 9 ni una TV3». Esto ha permitido lograr una cosa que «envidian» otras televisiones autonómicas y es «un perfil de audiencia de gente joven entre 30 y 40 años, mientras el del resto es de 65 años, «eso quiere decir que hay recorrido».

Por eso, cuando se habla de audiencia, critica que se fijen solo en los datos de Kantar, una multinacional que tiene la exclusiva para medir, porque «no solo es eso». «Eso está hecho para A3 y Telecinco», ha señalado. «À Punt no es una televisión, es un plataforma multimedia y, por lo tanto, hay que mirar métricas digitales», indicó.

Para Marco, las críticas de la baja audiencia «es una cosa no cimentada en la realidad sino interesada». «Las críticas interesadas pasarán y lo que se quedará es el trabajo bien hecho», señaló, y advirtió de que «no se puede pensar que con el consumo que hay ahora, aparezca una tele y acapare audiencia».