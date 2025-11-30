Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos» Tráfico confía plenamente en que esta medida aumente la seguridad vial en la red de carreteras española

Mario Lahoz Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:48

Este 2025 se acerca a su fin y cada vez son más los conductores preocupados por la baliza V16 conectada con la DGT, obligatoria en todos los vehículos españoles a partir del 1 de enero de 2026.

Los más precavidos se hicieron con ellas varios meses atrás, pero el gran inconveniente de todo esto es que la gran mayoría no están homologadas y ahora, con el tiempo encima, deben adquirir una nueva.

Muchos dudan de la efectividad de esta baliza, sobre todo cuando cae la noche. De hecho, las redes sociales se han plagado de comentarios y vídeos que rechazan esta medida de forma contundente. Opiniones que han llegado a oidos de Pere Navarro, director general de Tráfico, que atendió a los medios en Extremadura.

Navarro fue muy contundente en su comparecencia. «La implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía», explicó.

Todo se basa en la peligrosidad. «Los triángulos han cumplido su papel durante 26 años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia», declara el director general.

Pese a todo el revuelo montado alrededor de la baliza V-16, el director general lanzó un mensaje firme. «Se anunció hace cinco años, no habrá prórroga». La medida no se va a revocar y entrará en vigor según comience el próximo año, pero las multas no se darán desde el inicio.

También quiso desmentir algunos bulos que están circulando. «Hay quien piensa que colocando la V-16 todo se ha acabado. Se debe seguir llamando a la compañía de seguros para que venga la grua y retire el coche o repare el desperfecto. Una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos», concluyó con un nuevo aviso.