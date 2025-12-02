La DGT lo desvela: ¿Es obligatorio llevar en el coche pilas de recambio para la baliza V-16? Si el funcionamiento no es correcto a la hora de utilizarla, la responsabilidad recae en el conductor

Mario Lahoz Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 02:10 Comenta Compartir

El 1 de enero de 2026 todos los conductores tendrán que llevar una baliza V-16 en su autómovil puesto que será el único dispositivo de señalización reglamentario. Este dispositivo autorizado por la DGT debe tener una vida útil como mínimo de 18 meses, ya que es un elemento que solo se utiliza en caso de emergencia. A pesar de ello, es recomendable llevar pilas de repuesto en el coche.

Muchos conductores comprarán su V16 y la guardarán en su vehículo. En la mayoría de casos, se quedará allí durante muchos meses de manera que cuando tengan que activarla puede que se encuentren con que no funciona.

Los modelos de batería tienen el problema de que se pueden acabar descargando, algo que también puede ocurrir con los de pilas, que a diferencia de los anteriores, se pueden sulfatar.

Normalmente, los fabricantes colocan una pestaña de plástico para evitar la conexión y que no se gasten de manera prematura, aunque no siempre es así.

Existe la posibilidad de que se deterioren con el paso del tiempo y, como es el conductor quien debe asegurar el correcto funcionamiento de la luz de emergencia, si eso ocurre puede estar en problemas. Para evitarlo, se pueden seguir dos consejos.

El primero es, si no se va a utilizar la baliza, retirar las pilas. Se pueden guardar en la misma caja, pero fuera del dispositivo para evitar que se produzca una conexión, aunque sea fortuita, y que así conserven su caja. El segundo, independientemente de que se lleva a cabo el primero, es llevar pilas de recambio para asegurarse. Las V16 suelen utilizar del tipo AA, que son las más comunes.

Para ser homologadas, las balizas V-16 tienen que ser capaces de emitir una luz de 160 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua durante al menos 30 minutos.