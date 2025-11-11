El negocio de las balizas V-16: ¿qué modelo puedo comprar antes del 1 de enero? Tres empresas acaparan el 60% de dispositivos autorizados por la DGT, que serán obligatorios en 2026; hay 184 marcas, pero 'solo' 48 modelos

Nacho Ortega Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

A partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos deberán llevar un nuevo dispositivo que sustituirán a los triángulos de emergencias. Y quien no lo lleve podrá ser multado. Se trata de la baliza V-16, que debe garantizar 12 años de conectividad, y cuya obligatoriedad han desencadenado una guerra de ofertas para los conductores. A fecha 11 de noviembre la DGT ha emitido 239 certificados y más de 184 marcas comerciales distintas compiten por el jugoso mercado.

Sin embargo, en un análisis más detallado, la fabricación se concentra en 29 empresas y, de todas ellas, apenas tres aglutinan más del 60% de los modelos comercializados: LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED, con 102, LEDEL SOLUTIONS CO., LTD, con 42 y PREMIER AUTO ACCESSORY SL, que ha solicitado 21 certificados. Además, las peticiones de certificados se han disparado conforme se acerca la fecha para llevar la baliza. En 2022 se pidieron 2, en 2023 entorno a 50, en 2024 se llegó a 90 y en 2025 se rozan los 100.

¿Qué modelo comprar?

Ante tanta oferta, ¿qué modelo comprar? Para que un dispositivo sea legal a partir de 2026, debe cumplir dos criterios esenciales: emitir una luz de alta intensidad visible a 1 km y, fundamentalmente, incluir un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Esta conectividad permite enviar la geolocalización a la plataforma DGT 3.0 cada 100 segundos, logrando la «visibilidad virtual» que alerta al resto de vehículos y a los Centros de Gestión de Tráfico.

El listado de la DGT de «Marcas y modelos certificados» muestra que entre quienes compiten por hacerse con una porción del mercado hay fabricantes del mundo de la automoción y asociados, como BMW, AUDI, PORSCHE y SKODA, así como fabricantes populares como SEAT y CUPRA (certificadas, por ejemplo, bajo OSRAM GmbH o Turisport S.L.). Recientemente, se han añadido marcas como Continental y MG (certificadas bajo IDESA AUTO PARTS S.L.U.).

También hay nombres muy conocidos en accesorios como HELLA, PHILIPS, Dunlop, THULOS, y hasta marcas ligadas a clubes automovilísticos como RACC Mobility Club.

Muchas marcas, pocos modelos

A pesar de esta gran variedad de marcas, la realidad es que la certificación y la fabricación de la tecnología base están altamente concentradas. De hecho, tres marcas acaparan el mercado y algunos modelos de baliza base aparecen repetidos. Hay muchas marcas (184) pero pocos modelos (48). Por ejemplo, el «Beacon Light IoT», que es el modelo más común y está asociado casi exclusivamente a LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED, aparece en decenas de marcas como CROSSLAMP, SOSV16, Challux, SafeAlert S21, SPARCO y GEOBALIZA.

Otra baliza, la «V16IoT» y variantes, certificado principalmente por LEDEL SOLUTIONS CO., LTD, es vendida bajo marcas como EmergLight, DAEWOO, HEPOLUZ, SOGO o THULOS. Y una terceram de la gama «PAA-V16» y certificada por PREMIER AUTO ACCESSORY SL, es comercializada por marcas como HRFLECT, GPSTAR, PROV16 y DAEWOO.

Esta estructura implica que muchas de las 130 marcas comerciales son, en esencia, distribuidoras que reetiquetan uno de estos modelos base certificados.

Temas

DGT Dirección General de Tráfico