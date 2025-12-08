Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alan Matturro, con el Levante. LUD

Sin revolución en el primer once liguero del Levante tras Calero

Del Moral apuesta por mantener la base del once de gala del anterior técnico con los matices de los jugadores lesionados

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:22

El Levante tomó una drástica decisión la pasada semana destituyendo a Julián Calero de su cargo de entrenador, optando por colocar al hasta entonces técnico del filial, Álvaro del Moral, como sustituto interino acompañado de Vicente Iborra como asistente, en busca de una reacción que ayudase al conjunto granota a salir de la mala racha de resultados y a mantenerse vivo en la pelea por la permanencia en Primera.

Tras superar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Cieza con relativa facilidad aunque con un marcador muy ajustado, el tándem de Del Moral e Iborra se estrena este lunes en Pamplona ante Osasuna, en un partido importantísimo de Liga contra un rival directo por evitar el descenso. Y en esta primera 'final' para los entrenadores interinos, se ha mentenido la columna vertebral del libreto táctico del anterior cuerpo técnico de Calero, con los matices de las bajas obligadas por lesión.

El Levante saltará este lunes al césped de El Sadar con el clásico 4-4-2 que venía utilizando, por lo que no hay revolución táctica. En portería se mantiene Mathew Ryan, así que ni con el virus que superó en los últimos días se le da la oportunidad al canterano Pablo Campos. En los laterales se mantienen fijos Manu Sánchez y Jeremy Toljan, aunque aquí no había dudas ni debate. En el centro de la zaga, ante las bajas de Unai Elgezabal, Dela y Matías Moreno, el nuevo cuerpo técnico se ha visto obligado a alinear a dos zagueros zurdos: Jorge Cabello y Alan Matturro, pese a que se especuló con la opción de dar minutos al canterano Martin Krug.

De ahí en adelante, el resto del once es el habitual. Doble pivote para Kervin Arriaga y Unai Vencedor, con Carlos Álvarez en la banda derecha y Roger Brugué en la izquierda. Y arriba, la pólvora la ponen Iván Romero y Etta Eyong, en uno de sus últimos partidos antes de marcharse a disputar la Copa África con Camerún. Por tanto, pese al cambio en el banquillo, se mantiene más o menos el mismo bloque y no se da alternativa a jugadores como Iker Losada, Jon Ander Olasagasti, José Luis Morales, Oriol Rey, Víctor García o Goduine Koyalipou, que se mantienen en el banquillo.

