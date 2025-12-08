Los posibles rivales de Valencia y Levante en el sorteo de Copa del Rey y las opciones de que toque derbi Los emparejamientos para los dieciseisavos de final del 'Torneo del KO' se conocerán este martes para unas eliminatorias que se juegan del 16 al 18 de diciembre

Marc Escribano Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:09 | Actualizado 19:16h.

La Copa del Rey es una competición mágica que en este final de 2025 disputará aún una última ronda antes del cambio de año. Y para ello, habrá que saber primero los emparejamientos, y para ello, se realiza el sorteo de los duelos de dieciseisavos de final este martes a las 13 horas (Teledeporte, Movistar Plus+ y rfef.es). La principal novedad será que ya entran los últimos convidados, es decir, los cuatro equipos que tenían exentas las dos primeras rondas por jugar la Supercopa: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Sin embargo, el foco en Valencia estará puesto en saber quiénes serán los rivales del Valencia CF y el Levante UD, aunque ambos equipos pasaron su última ronda por la mínima y sufriendo hasta el final ante Cartagena y Cieza respectivamente. Esta última eliminatoria del año se resolverá entre el martes 16 y el jueves 18 de este mes de diciembre. Y el procedimiento del sorteo volverá a estar marcado por unas restricciones que no afectan a los dos equipos de la ciudad pero que puede provocar que haya un derbi en la tercera ronda.

Seis urnas estarán desplegadas este martes en el escenario del salón Luis Aragonés, toda vez que el Ourense llega como representante de Copa Federación y será el primer equipo en conocer rival. Uno de los cuatro participantes en la Supercopa de España visitará O Couto la próxima semana.

Posteriormente será el Atlético Baleares, único superviviente de Segunda RFEF, el siguiente club en ser agraciado con la visita de Barcelona, Real Madrid, Atlético o Athletic. Dos de estos equipos serán posteriormente emparejados con otros dos clubes de Primera RFEF, de entre Guadalajara, Real Murcia, Talavera y Eldense. Por tanto, el equipo alicantino tiene un 50% de posibilidades de recibir a un Supercopa.

A partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera RFEF frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, donde podrían aparecer Valencia y Levante, además de nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División (Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing, Burgos y Granada) frente a nueve de Primera.

Esto dejará sí o sí un último choque entre dos clubes de la máxima categoría (Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Betis, Celta, Villarreal, Rayo, Sevilla y Valencia, en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último. Por tanto, existe una baja posibilidad (4,35%) de que Valencia y Levante sean estas dos últimas bolas del sorteo y se tengan que enfrentar en dieciseisavos de final en una nueva edición del derbi pero en Copa.