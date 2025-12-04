Las notas positivas del Levante en la Copa del Rey

Eric Martín Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:11 | Actualizado 10:25h. Comenta Compartir

Por la mínima, sin grandes destellos y hasta padeciendo durante los minutos finales. Así se solventó el pase del Levante UD a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En Cieza, no hubo grandes diferencias, pese a las cuatro divisiones que separan a ambos clubes. En lugar de invitar al optimismo, la velada murciana sólo hizo que acrecentar las dudas, aunque con algunas notas positivas.

El estreno del binomio de Del Moral e Iborra en el banquillo fue más resultadista que práctico. Una conexión entre Brugui y Koyalipou obró el único tanto del encuentro. Estos dos futbolistas todavía no han despegado esta temporada. El de Bàscara, pese a jugar la totalidad de los encuentros, está en modo incógnito y aún no ha podido sacar a relucir todo su desparpajo. Por su parte, el delantero centroafricano llegaba a Orriols para ser hombre importante en la rotación e incluso como titular, pero apenas ha sumado dos goles, uno en Girona y el estampado en Cieza. Koyalipou está obligado a dar un paso al frente ahora que Etta Eyong se marcha a disputar la Copa África; el de Osasuna será el último en que esté disponible hasta el próximo mes. Por ello, los goles del cedido por el Lens deben hacer acto de presencia y multiplicarse.

Aunque el Cieza tampoco dispuso de demasiadas llegadas clarividentes, obtener una victoria con portería a cero es un plus para un Levante que encadenaba una tendencia tan negativa. A pesar de algún titubeo, como en una salida solventada en dos tiempos poco antes del tiempo de añadido, Pablo Cuñat supo echar el cerrojo y controlar el ritmo al que debía salir su equipo. Ejerció con una mayor autoridad y comunicación de la que había carecido en sus anteriores apariciones.

Sobre todo, quienes más agradecieron el compromiso copero fueron los tres jugadores con ficha del filial que gozaron de participación. Martin Krug fue el único que partió como titular. El internacional panameño fue la gran sorpresa del once. En esta ocasión, ganó la partida a Huseini, que fue el defensa que intervino en el anterior encuentro de Copa. Para Krug suponía su debut con el primer equipo a sus 19 años y no le pudo la presión. Junto a Cabello, dio consistencia y consolidó la que fue la línea más reseñable del Levante. El lateral derecho Nacho Pérez, aún sin la mayoría de edad, y el centrocampista Pablo Rosón fueron los otros dos actores de la cantera elegidos durante el segundo periodo, significando también su puesta de largo en partido oficial.

Por contra, el conjunto levantinista siguió evidenciando otras carencias que se repiten. Por una parte, la falta de fluidez en la fase de construcción. Oriol Rey y Vencedor fueron los centrocampistas que jugaron de inicio y a pesar de ser habituales titulares no se les vio con notable soltura. Meses después de su partida, en Orriols se sigue recordando a Kochorashvili. Y tampoco Iker Losada ni Morales aportaron mucha luz al ataque. El extremo cedido por el Betis pasó de puntillas en lo que significaba una oportunidad para ganar más protagonismo tras el ostracismo al que Calero le había relegado. Y 'El Comandante', pese al caño en la acción que dio origen al gol granota, fue el más discordante del equipo azulgrana con diferencia.