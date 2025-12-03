Victoria en el barro para sanar (0-1)

El fútbol son resultados y lo importante siempre es ganar, da igual cómo. Y eso, es algo que Julián Calero no estaba consiguiendo en el ... Levante, motivo por el que se le destituyó. Para paliar eso, Álvaro del Moral —hasta ahora técnico del filial— y Vicente Iborra —asistente del primer equipo— se pusieron el mono de trabajo en Cieza. Como tándem interino y provsional, mientras el club explora opciones para el banquillo, lograron lo que importa: ganar. ¿El cómo? No fue el mejor partido. Ni el más bonito. Pero ganaron. ¿Ante un rival de inferior categoría? Sí, por supuesto. Pero hay que ganar. Y a este Levante le hacía mucha falta volver a saborear un triunfo. Sobre todo de cara al partido del lunes ante Osasuna, uno importantísimo ante un rival directo por la permanencia en Primera.

CD Cieza Alejandro, Ortiz, Guerrero, Luna, Aguirre, Camacho, Britos, Samu (Esteban, 73'), Ayoub, Domingo (Ángel, 88'), Hidalgo (Taulemesse, 60'): 0 - 1 Levante UD Campos, Pampín, Cabello, Krug, Víctor García, Vencedor (Olasagasti, 73'), Oriol Rey, Losada (Pablo Rosón, 90+2'), Brugué (Nacho Pérez, 86'), Morales (Romero, 86') y Koyalipou (Etta Eyong, 73'). Gol 0-1, Goduine Koyalipou (57').

Árbitro Cuadra Fernández (Comité balear). Amonestó a Vencedor y Samu.

Incidencias 3.000 espectadores en el Estadio La Arboleja de Cieza.

El Cieza salió a jugar con ese colmillo propio de los equipos humildes que sueñan con dar la campanada. El Levante, dubitativo con un once muy alternativo —el joven central panameño Krug debutaba— y la incomodidad de jugar sobre césped artificial, sufría en los primeros arreones locales. A destacar, no obstante, una doble ocasión inicial de Cabello a los siete minutos. El central cazó un balón suelto en el área tras un saque de esquina y no tuvo una si no dos oportunidades de hacer gol. Su primer zurdazo fue repelido entre el portero y la defensa del Cieza, y tras caerle de nuevo el rechace, el segundo intento de zurda se estrelló con la parte exterior de la escuadra.

Lo que parecía que iba a ser una primera parte repleta de ocasiones granotas estuvo muy alejada de eso. Poco después, el Levante se salvaba tras un córner del Cieza, en el que el remate en segunda jugada de Ayoub —el mayor peligro de los murcianos— era repelido por su propio compañero Luna desde el suelo, evitando que entrara en la portería de Campos. El guardameta levantinista tuvo que aparecer a los 17 minutos, aunque en una acción que dejó dudas. Ayoub por banda se adentró en el área, y su centro-chut tuvo que ser palmeado por el portero del Levante, aunque el balón se quedó botando en el área pequeña y tuvo que despejar la zaga granota para evitar un remate a bocajarro de Samuel, que ya se relamía. Tras esa ocasión, el partido se marchó al descanso sin más oportunidades destacables a excepción de una cabalgada de Koyalipou, que tras regatear a un par desde la izquierda, sacó un disparo trastabillado que se marchó muy desviado.

Tras el paso por los vestuarios y sin modificaciones, al Levante le costó de nuevo en los primeros minutos del segundo tiempo, hasta que poco a poco el Cieza fue retrocediendo fruto de que se les terminara la gasolina. Y ahí hizo daño el Levante: Morales regateó a su marca con caño incluido, cedió atrás para un Vencedor que levantó la cabeza y puso un balón al área para el desmarque de Brugué, que tras bajarla con el pecho, puso un centro raso y tenso que Koyalipou sólo tuvo que empujar para abrir la lata sobre la hora de partido, un gol que le viene bien para coger confianza para cuando Etta Eyong se vaya a la Copa África. La mínima ventaja fue suficiente y el Levante avanzó, sin brillo, a diecisesavos.