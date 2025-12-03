Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
Goduine Koyalipou, en Copa ante el Cieza. EFE
Crónica

Victoria en el barro para sanar (0-1)

El Levante cumple y supera la eliminatoria copera con el Cieza sin especial brillo. El equipo granota vence en su primer partido ya sin Calero y recupera la sensación de ganar de cara al partido del lunes ante Osasuna

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:54

Comenta

El fútbol son resultados y lo importante siempre es ganar, da igual cómo. Y eso, es algo que Julián Calero no estaba consiguiendo en el ... Levante, motivo por el que se le destituyó. Para paliar eso, Álvaro del Moral —hasta ahora técnico del filial— y Vicente Iborra —asistente del primer equipo— se pusieron el mono de trabajo en Cieza. Como tándem interino y provsional, mientras el club explora opciones para el banquillo, lograron lo que importa: ganar. ¿El cómo? No fue el mejor partido. Ni el más bonito. Pero ganaron. ¿Ante un rival de inferior categoría? Sí, por supuesto. Pero hay que ganar. Y a este Levante le hacía mucha falta volver a saborear un triunfo. Sobre todo de cara al partido del lunes ante Osasuna, uno importantísimo ante un rival directo por la permanencia en Primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  7. 7 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Victoria en el barro para sanar (0-1)

Victoria en el barro para sanar (0-1)