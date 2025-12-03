Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio medio de la luz vuelve a bajar este jueves, pero sube el precio mínimo por hora

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 X03/12 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Cieza

Cieza

21:00h.

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva
[ALTERNATIVE TEXT]

Cieza

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

José Luis Morales, en el último partido de Copa del Levante. LUD

En directo, CD Cieza - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido de Copa del Rey del conjunto granota

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:13

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Cristhian Britos

centrocampista

Eduardo Luna Cano

defensa

Samuel Martínez Lorente

centrocampista

Thierry Alain Florian Taulemesse

Sustituto

David Guerrero

defensa

Esteban López

Sustituto

Sergio Camacho

centrocampista

Xavier Pons

Sustituto

António Gallego

Sustituto

Dani Pérez

Sustituto

4-4-2

Alineación

Pablo Campos

portero

Víctor García

defensa

Martín Krug

defensa

Jorge Cabello

defensa

Diego Pampín

defensa

Roger Brugué

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Iker Losada

centrocampista

Goduine Koyalipou

Delantero

José Luis Morales

Delantero

Estadísticas

0%

LEV

Cieza

0%

LEV

LEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, CD Cieza - Levante UD

En directo, CD Cieza - Levante UD