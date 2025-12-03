En directo, CD Cieza - Levante UD

Secciones
Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 X03/12 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
Cieza
21:00h.
Levante
Cieza
LEV
Redacción Deportes
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:13
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-4-2
Cristhian Britos
centrocampista
Eduardo Luna Cano
defensa
Samuel Martínez Lorente
centrocampista
Thierry Alain Florian Taulemesse
Sustituto
David Guerrero
defensa
Esteban López
Sustituto
Sergio Camacho
centrocampista
Xavier Pons
Sustituto
António Gallego
Sustituto
Dani Pérez
Sustituto
4-4-2
Pablo Campos
portero
Víctor García
defensa
Martín Krug
defensa
Jorge Cabello
defensa
Diego Pampín
defensa
Roger Brugué
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Iker Losada
centrocampista
Goduine Koyalipou
Delantero
José Luis Morales
Delantero
0%
Cieza
0%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
