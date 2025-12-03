¿Quién es Álvaro del Moral, el nuevo entrenador del Levante?

El entrenador provisional del Levante, Álvaro del Moral, ejerce sus funciones junto a Iborra sin experiencia previa en Primera División. De hecho, el madrileño ... únicamente ha entrenado al filial: el Atlético Levante UD de Tercera RFEF. Sin embargo, su historia con el club granota es larga e incluye al que podría ser el técnico permanente y su sustituto: Luis García Plaza.

Formado durante diez años en la cantera del Atlético Madrid, el delantero divagó por varios clubes de la Segunda División B. Uno de ellos, el Benidorm, donde encontró mayor continuidad al marcar 13 goles en 37 partidos. Gracias a su buenas campañas, el Levante se fijó en él y le dio la oportunidad de jugar por primera vez en la segunda categoría del fútbol nacional.

Con los granotas disputó un total de 25 partidos, anotando un gol. Como curiosidad, el entrenador que le dio confianza y contó con él durante dos temporadas (2008-2010) fue Luis García Plaza, el favorito para sustituirlo definitivamente. El exentrenador del Alavés ya conocía a Del Moral por su paso en el Benidorm, donde lo dirigió en su mejor momento.

Tras su retiro en 2018, después de jugar en categorías de menor nivel, Álvaro del Moral se formó como entrenador. El Levante le dio el voto de confianza para que entrenara a las inferiores. Primero en la categoría infantil para, posteriormente, dirigir en la Tercera División RFEF al Atlético Levante.

Actualmente, tras la destitución de Julián Calero, es el elegido para formar un tándem con Vicente Iborra en el banquillo azulgrana. Por lo que se espera que pueda estrenarse con victoria en Copa frente a un equipo —el Cieza— de una categoría que conoce bien: la Tercera RFEF.