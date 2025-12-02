Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
Álvaro del Moral en rueda de prensa. Levante UD

Del Moral no considera un «marrón» dirigir al Levante

El técnico madrileño debuta en el banquillo granota junto a Iborra a la espera de que el consejo elija entrenador

Gabriel Strazzeri

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:06

Comenta

Álvaro del Moral debuta en el banquillo del Levante junto a Vicente Iborra frente al Cieza en Copa del Rey. El técnico madrileño no tiene ... experiencia dirigiendo en Primera División, pero no ve esta oportunidad como un «marrón», sino que la afronta con «ilusión» luego de muchos años de trabajo en las inferiores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  4. 4 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  5. 5

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  6. 6

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado
  9. 9 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  10. 10

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Del Moral no considera un «marrón» dirigir al Levante

Del Moral no considera un «marrón» dirigir al Levante