Del Moral no considera un «marrón» dirigir al Levante

Álvaro del Moral debuta en el banquillo del Levante junto a Vicente Iborra frente al Cieza en Copa del Rey. El técnico madrileño no tiene ... experiencia dirigiendo en Primera División, pero no ve esta oportunidad como un «marrón», sino que la afronta con «ilusión» luego de muchos años de trabajo en las inferiores.

El nuevo entrenador del Levante ha expresado su agradecimiento con la directiva por ascenderlo provisionalmente, pero reconoció que no ha sido la mejor forma de hacerlo. «La situación viene como viene... al final no es agradable que nos llegue la oportunidad de esta manera», manifestó.

De la misma manera, ha matizado que su estadía en el banquillo granota no tiene duración estimada, más bien «nadie sabe» por cuánto tiempo estará hasta que se consiga un reemplazo (en caso de que lo haya). El preferido sigue siendo Luis García Plaza, aunque el abanico de técnicos sigue abierto hasta que se tome la decisión definitiva del sustituto de Calero.

En cuanto a quién de los dos técnicos tiene mayor importancia, Del Moral rescató la palabra «tándem», una que se reduce al «trabajo en equipo», más que a las individualidades. «Esta es nuestra realidad y así desde el principio se nos ha transmitido. Un equipo de trabajo donde, de manera interna, sí que tenemos roles asignados. El objetivo es estar todos por y para el equipo», exclamó.

La dinámica del equipo es lo que más preocupa a los aficionados, por ello el entrenador dedicó unos minutos a aligerar la tensión. «Veo al equipo responsabilizado de que esto es cosa de todos. El responsable no es solo el entrenador, entonces veo a un grupo de jugadores autocríticos. Asimismo, afirmó que los jugadores están transmitiendo »seguridad« y »ganas de afrontar lo inmediato«, que es la Copa.

«El hecho de venir de abajo nos da conocimiento de los jugadores. El filial está funcionando bien», explicó Álvaro del Moral sobre los canteranos. Algunos de ellos han sido convocados para la cita: Krug, Nacho Pérez, Nahoka, Rosón y Cervera. En cuanto a las bajas, el dúo de entrenadores no cuenta con Elgezabal, Matías Moreno, Dela, Pablo Martínez y Espí.

En relación a los lesionados, Del Moral no profundizó en cada uno de ellos, sino que se centró en las buenas noticias, ya que el servicio médico le informó sobre la correcta recuperación general.

El rival del Levante, el Cieza, es líder del grupo 13 de la Tercera RFEF y espera un lleno de 3.000 espectadores para alentar a la plantilla. Una afición que ya conoce la victoria en Copa, tras haber eliminado en la ronda previa al Córdoba de Segunda División.

El de mañana podría ser un duelo histórico para el local, por los clubes que esperan al ganador en la siguiente ronda: Barcelona, Real Madrid, Athletic o Atlético. Por ello, incluso el Mago Pop ( dueño del club) estará expectante al devenir del partido.

El Levante, en contraposición, encadena malos resultados: cuatro derrotas consecutivas en liga le posicionan en zona de descenso. En Copa del Rey la dinámica tampoco ha sido sólida: una única victoria in extremis frente al Orihuela con gol de Carlos Espí al minuto 92.

Ahora, tanto Iborra como Del Moral pueden estrenarse con victoria en lo que sería una noche de alegría para la afición granota. A la espera, por supuesto, del nuevo entrenador. De momento, el consejo evalúa el nombre y se rumorea que será Luis García Plaza.