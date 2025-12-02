Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado
Aficionados disfrutan del partido en el Ciutat de València Levante UD

LaLiga denuncia dos cánticos ofensivos del Ciutat en el partido frente al Athletic

«Písalo, písalo» o «burro, burro» son los gritos que se le atribuyen a los aficionados presentes en las gradas de Orriols

R. D.

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:22

Comenta

La Liga ha publicado las denuncias por comportamientos relacionados con la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el deporte de la pasada ... jornada. En esta ocasión, los aficionados levantinistas se han visto involucrados por espetar expresiones del tipo: «burro, burro» o «písalo, písalo», desde las gradas del Ciutat. Al ocurrir en la jornada 14, los cánticos han ido dirigidos a jugadores del Athletic cuando el Levante ya estaba dos goles por debajo en el marcador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  2. 2 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  3. 3 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  4. 4

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  5. 5

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  6. 6 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  9. 9

    Miquel Nadal deja la Conselleria de Cultura y apunta a la dirección de la institución Alfons el Magnànim
  10. 10

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias LaLiga denuncia dos cánticos ofensivos del Ciutat en el partido frente al Athletic

LaLiga denuncia dos cánticos ofensivos del Ciutat en el partido frente al Athletic