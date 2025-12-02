LaLiga denuncia dos cánticos ofensivos del Ciutat en el partido frente al Athletic

La Liga ha publicado las denuncias por comportamientos relacionados con la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el deporte de la pasada ... jornada. En esta ocasión, los aficionados levantinistas se han visto involucrados por espetar expresiones del tipo: «burro, burro» o «písalo, písalo», desde las gradas del Ciutat. Al ocurrir en la jornada 14, los cánticos han ido dirigidos a jugadores del Athletic cuando el Levante ya estaba dos goles por debajo en el marcador.

De acuerdo a la información aportada por el Director de Partido, así como desde otros canales, La Liga recopiló dos insultos dirigidos a jugadores del conjunto vasco tanto en el minuto 78 como en el 81'. Un último cuarto del partido cargado de frustración desde las gradas, al consumarse la cuarta derrota consecutiva del Levante en la competición.

En primer lugar, se recoge en el acta que «en el minuto 78 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraya baja, sectores 517 y 518, donde se sitúa el grupo Levante Fans, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 5 segundos el cántico 'písalo, písalo', dirigido a un jugador visitante que se encontraba tendido sobre el terreno de juego».

Por otro lado, en la nota se explica que «en el minuto 81 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraya baja, sectores 517 y 518, donde se sitúa el grupo Levante Fans, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 5 segundos el cántico 'burro, burro', dirigido al árbitro principal, siendo secundado por parte del público».

De acuerdo a lo expresado en la pieza informativa de la competición, ambos comportamientos violentos ocurrieron en el mismo sector del estadio. En el mismo se sitúan habitualmente los conocidos como: «Levante Fans», miembros de la grada de animación del club, quienes estarán presentes a lo largo de la temporada.