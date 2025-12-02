Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos controlan un incendio en un local en obras en Bonaire
Álvaro del Moral da indicaciones en un entrenamiento LP

Álvaro del Moral previo a su debut: «Veo al equipo responsabilizado de que esto es cosa de todos»

El entrenador asume las riendas del Levante junto a Iborra sin experiencia en Primera División, ni conocimiento de la duración de su contrato

Gabriel Strazzeri

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

Tras la destitución de Julián Calero, Álvaro del Moral se estrenará junto a Vicente Iborra en el banquillo del Levante frente al Cieza por Copa ... del Rey. El técnico madrileño, sin experiencia previa en Primera División, ha expresado que asumir las riendas del equipo «no es un marrón» y que los jugadores le han demostrado «ilusión y responsabilidad» para revertir los malos resultados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  7. 7

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  9. 9

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  10. 10 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Álvaro del Moral previo a su debut: «Veo al equipo responsabilizado de que esto es cosa de todos»

Álvaro del Moral previo a su debut: «Veo al equipo responsabilizado de que esto es cosa de todos»