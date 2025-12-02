Álvaro del Moral previo a su debut: «Veo al equipo responsabilizado de que esto es cosa de todos»

Tras la destitución de Julián Calero, Álvaro del Moral se estrenará junto a Vicente Iborra en el banquillo del Levante frente al Cieza por Copa ... del Rey. El técnico madrileño, sin experiencia previa en Primera División, ha expresado que asumir las riendas del equipo «no es un marrón» y que los jugadores le han demostrado «ilusión y responsabilidad» para revertir los malos resultados.

¿Qué se seinte ser el entrenador del Levante?

La situación viene como viene, al final no es agradable que nos llegue la oportunidad de esta manera. La afronto con ilusión, porque son muchos años trabajando en el club desde categorías inferiores. Hemos ido superando etapas y somos entrenadores de la casa. Por ello, tenemos que estar preparados para lo que necesiten. Así que agradecido con la oportunidad.

¿Oportunidad o «marrón»?

Un «marrón» no es. No lo estoy viviendo así. Al final, como lo tenemos que vivir es que estamos por y para el club. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. El club, evidentemente, está haciendo su trabajo. Nos ha demostrado su confianza para que preparemos al equipo para mañana empezar a competir y para pensar en el lunes, que es el partido de Pamplona.

El líder: ¿Iborra o del Moral?

La palabra tándem lo que implica es ser un equipo de trabajo. Esa es nuestra realidad y así desde el principio también se nos ha transmitido. Un equipo de trabajo donde, de manera interna, sí que tenemos nuestros roles asignados. Desde nuestras fortalezas también. El objetivo es estar todos por y para el equipo.

Las sensaciones con el equipo

Veo al equipo responsabilizado de que esto es cosa de todos. El responsable no es solo el entrenador, entonces veo a un grupo de jugadores autocríticos, ya que saben que cada uno tiene su parte de responsabilidad de la situación en la que estamos. Desde el primer día, las sensaciones son muy buenas. Los jugadores nos están transmitiendo seguridad y ganas de afrontar lo inmediato, que es mañana.

El rol de la cantera

El hecho de venir de abajo nos da conocimiento de los jugadores. El filial está funcionando y está compitiendo muy bien. Los chicos están creciendo, ya llevan tiempo con el primer equipo muchos de ellos. Mañana probablemente entrarán jugadores del filial en convocatoria.

Los lesionados

Hay gente que está en proceso de recuperación. Espí, Pablo o Matías. Vamos a ir viendo a Dela y a Elgezabal, que están todavía en observación. Esperamos tenerlos pronto con nosotros, porque al final eso va a significar más competencia. Los servicios médicos nos van dando buen feedback en cuanto a su evolución.