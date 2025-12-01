Camerún convoca a Etta Eyong para la Copa Africana de Naciones

Etta Eyong ha sido convocado para disputar la Copa Africana de Naciones con Camerún a partir del 24 de diciembre. El delantero granota disputará tres ... partidos más con el Levante antes de poner rumbo a Marruecos, donde se celebrará el torneo continental. En principio, se perderá el encuentro frente a la Real Sociedad en el Ciutat, en caso de no pasar la primera ronda.

El torneo se llevará a cabo desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero del próximo año. Por ende, en caso de que Camerún alcance la final, Eyong no podrá estar presente en cuatro partidos de liga (Real Sociedad, Sevilla, Espanyol y Real Madrid). También se podría perder los dieciseisavos y octavos de final de la Copa del Rey en caso de que el Levante venza al Cieza —club murciano de Tercera Federación.

Tras no poder clasificar al Mundial 2026, Camerún —eliminada por el Congo en el play-off— pretende competir al máximo nivel en una copa que ha levantado en cinco ocasiones (la última en 2017). Aquel equipo capitaneado por Vincent Aboubakar logró vencer por 2-1 a Egipto en la final.

El último caso de un jugador granota convocado por una selección africana para disputar este torneo fue el de Pape Diop. En el año 2015, el centrocampista senegalés se perdió tres partidos con el Levante antes de ser eliminado en primera ronda. Al igual que Etta Eyong, Diop era un jugador clave para la plantilla en la campaña 2014-2015, aunque en la segunda vuelta perdió protagonismo.