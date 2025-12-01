Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong con Camerún en la clasificación del Mundial 2026. EFE

Camerún convoca a Etta Eyong para la Copa Africana de Naciones

El delantero del Levante debutará en Marruecos el 24 de diciembre y se podría perder hasta seis partidos con el Levante

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:35

Comenta

Etta Eyong ha sido convocado para disputar la Copa Africana de Naciones con Camerún a partir del 24 de diciembre. El delantero granota disputará tres ... partidos más con el Levante antes de poner rumbo a Marruecos, donde se celebrará el torneo continental. En principio, se perderá el encuentro frente a la Real Sociedad en el Ciutat, en caso de no pasar la primera ronda.

